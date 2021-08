Iniziano nuove trame nelle puntate di Beautiful dal 15 al 21 agosto 2021 in onda su Canale 5. Ridge, nonostante i tanti vuoti di memoria, inizia a credere di aver davvero incaricato Carter di depositare i documenti per legalizzare il suo matrimonio lampo con Shauna. Brooke, finalmente, verrà a sapere delle nozze tra Ridge e Shauna e prenderà una decisione estrema. Intanto, Steffy continuerà a stare male dopo l'incidente in moto e Liam andrà a prenderle gli antidolorifici prescritti da Finn, senza sapere che sta firmando la sua condanna.

Beautiful, anticipazioni nuove puntate settimanali 15-21 agosto 2021

Convinta da Thomas, Steffy contatta il dottor Finn per farsi prescrivere altri medicinali, dato che le sue condizioni di salute non migliorano. La situazione, però, le sfuggirà presto di mano.

Nel frattempo, Shauna inizia a essere afflitta dai sensi di colpa ma Quinn non perde tempo per invitarla a essere felice per quanto ha ottenuto: anche se con l'inganno, è pur sempre la moglie di Ridge, l'uomo che ama e che ha sempre voluto al suo fianco.

Ridge trova il coraggio di raccontare a Steffy gli ultimi eventi, spiazzandola. Intanto, Eric e Brooke trovano un momento per parlare dek matrimonio di Ridge. Entrambi sono certi che Shauna abbia agito con l'inganno, ma come fare per dimostrarlo?

Steffy si sente male davanti a Thomas

Nelle nuove puntate di Beautiful, Ridge cercherà di spiegare a Steffy come sono andate le cose, ammettendo di non ricordare assolutamente nulla riguardo il matrimonio con Shauna.

Anche Thomas, venuto a sapere di quanto successo, dice alla sorella di essere certo che Shauna ha teso un tranello a suo padre.

A quel punto, Steffy si sente male e Thomas, preoccupato, la obbliga a chiamare nuovamente il dottor Finn per un consulto urgente.

Brooke umiliata e sconfitta, spoiler Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 15 al 21 agosto raccontano che Ridge proverà a cercare il perdono di Brooke.

Logan, non avendo nessuna intenzione di tornare indietro, prende una decisione molto difficile: caccia di casa Ridge.

Quinn, venuta a sapere tutto, brinda con Shauna al loro successo, credendo di aver sconfitto una volta per tutte l'eterna rivale Brooke.

Non passa molto tempo prima che Brooke decida di affrontare Quinn, ricordandole che Ridge ama e ha sempre amato solo lei. Proprio in quel momento, ecco entrare nella stanza Shauna, che sembra vacillare davanti allo sguardo fiero di Logan.

L'incontro con Brooke destabilizza Shauna, che si confida con Quinn, incerta se sia stata davvero una scelta giusta quella di sposare Ridge con l'inganno. Ancora una volta, la tenace Fuller è riuscita a ottenere ciò che voleva, ma sarà davvero così? Staremo a vedere.