Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano quello che accadrà ai protagonisti della soap opera. In particolar modo, le vicende attuali si stanno concentrando sulla vita sentimentale di Steffy che ha voltato pagina dopo la fine della sua relazione con Liam, cadendo fra le braccia di Finn. Il nuovo compagno della figlia di Ridge, però, è stato adottato quando era piccolo e la madre naturale del dottore è Sheila Carter, vecchia conoscenza della famiglia Forrester. La scoperta dell'identità della suocera ha sconvolto Steffy e, nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti, la mamma di Hayes scoprirà Sheila a casa sua, mentre tiene in braccio suo figlio e resterà sconvolta.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy trova Sheila a casa sua

Nonostante i trascorsi burrascosi di Sheila e gli avvertimenti di Steffy, chiedendo di rimanere lontana dalla sua vita, Forrester farà un'amara scoperta su sua suocera. Tornando anticipatamente a casa, la figlia di Ridge aprirà la porta di casa sua, pensando di trovare nell'appartamento solo il compagno e il loro primogenito, avrà una brutta sorpresa. Steffy, infatti, farà i primi passi dentro la sua abitazione, iniziando a raccontare al dottor Finn cosa le è capitato, ma rimarrà terrorizzata vedendo sua suocera Sheila.

Beautiful, prossime puntate: Steffy urla perché Sheila ha in braccio Hayes

Mentre entrerà in soggiorno, Steffy si troverà faccia a faccia con la donna che ha fatto soffrire la sua famiglia in passato.

Dopo essersi accorta della presenza della mamma di Finnegan, Forrester urlerà il nome di Sheila, spaventata, dopo avere visto la suocera con in braccio il piccolo Hayes. L'emittente americana della soap opera ha diffuso il filmato con gli attimi precedenti all'ingresso a casa della figlia di Ridge e del dialogo intercorso fra Finn e sua madre

Anticipazioni Beautiful: Sheila a casa con Finn, ma entra Steffy

In base al video presente sull'account ufficiale di Beautiful è possibile scoprire qualcosa in più su Finn e Sheila.

Infatti, il dottore si trovava a casa con suo figlio e sua mamma biologica, che gli chiedeva di potere tenere suo nipote ancora un po' fra le sue braccia. L'espressione di Finnegan, di fronte alle richieste di Carter, sembrava indicare di non convinto del tutto di concedere alla donna del tempo in più con il bimbo, ma l'ingresso di Steffy non ha fatto capire quale sarebbe stata la risposta di Finn a sua madre.

Inoltre, in base ai pochi secondi diffusi dall'emittente americana, non è possibile scoprire cosa accadrà fra Forrester e Carter. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni o la messa in onda delle puntate per scoprire se Sheila porterà nuovamente guai alla famiglia Forrester.