La modella di origini milanesi Sophie Codegoni è tornata di nuovo al centro del Gossip. Durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha confermato che parteciperà al Grande Fratello Vip 6 che scatterà da metà settembre su Canale 5. Inoltre ha parlato dell'ex fidanzato Matteo Ranieri, conosciuto durante la sua precedente esperienza come tronista di Uomini e Donne, rivelando perché è terminata la loro relazione.

Infine Sophie ha fatto chiarezza su Fabrizio Corona e Nicolò Zainolo, affermando di non aver avuto dei flirt con loro, ma che sono dei suoi cari amici.

'Al GF Vip entro per mia sfida personale, non mi pongo limiti'

Quest'estate è stata alquanto impegnativa per l'ex tronista Codegoni: prima c'è stata la maturità al liceo economico sociale, poi una serie di progetti di lavoro e infine i provini per partecipare al Grande Fratello Vip 6, al termine dei quali è stata scelta come concorrente dell'edizione che partirà da settembre.

La modella milanese ha spiegato che entrerà nella casa di Cinecittà per una sua "sfida personale", aggiungendo: "Non mi pongo limiti".

Di recente Sophie ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha svelato di sentirsi molto emozionata all'idea di far parte del GF Vip 6. Subito dopo ha chiarito che, nonostante sia sempre stata descritta come una ragazza "audace, bellissima e da copertina", lei invece si sente semplicemente una giovane di 19 anni che ha già alle spalle "una grande storia di vita".

Infine ha sottolineato che durante il reality-show di Canale 5 farà in modo che il pubblico possa conoscerla per davvero come persona.

Sophie su Matteo Ranieri: 'Diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente'

Sophie Codegoni al termine del suo percorso a Uomini e Donne ha scelto Matteo Ranieri. Dopo poche settimane, però, la coppia ha deciso di separarsi.

L'ex tronista ha dichiarato che in realtà è stato Matteo a lasciarla perché non gli piaceva fisicamente e nemmeno per il suo carattere. A tal proposito, Sophie ha definito l'ex fidanzato "una brutta persona" perché nella vita di tutti i giorni pare fosse diverso da come si era mostrato in televisione.

La giovane ha ammesso che provava una certa attrazione per Ranieri, anche se ovviamente non ne era ancora innamorata.

Subito dopo ha aggiunto di essere rimasta delusa dal comportamento di Matteo, dicendo che è piuttosto sfortunata con gli uomini.

Infatti ha raccontato: "Dalle relazioni di mia madre alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento". Tuttavia, non ha affatto chiuso le porte all'amore.

L'amicizia con Zaniolo e Corona

Nei mesi scorsi si è parlato molto di una presunta convivenza della modella con Fabrizio Corona. Codegoni ha raccontato che l'imprenditore siciliano "è una persona meravigliosa" che la sta aiutando molto in questo periodo.

"Siamo molto legati, ci vediamo spesso - ha proseguito l'ex tronista - ma non stiamo insieme".

Quando Corona ha detto ai carabinieri che Sophie era la sua convivente, in realtà lo avrebbe fatto: "Perché la situazione lo richiedeva".

Infine Sophie ha smentito anche di aver avuto un flirt con Nicolò Zaniolo, definendolo un amico.