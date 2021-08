Tanti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Beautiful, la popolare soap opera in onda da oltre trent'anni in Italia. Le trame delle puntate in onda attualmente negli Usa raccontano che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) reagirà male quando vedrà il piccolo Hayes in braccio a Sheila Carter. Un piano organizzato da Jack alle spalle di suo figlio Finn.

Beautiful: Brooke e Ridge scoprono che Quinn ed Eric sono tornati insieme

Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate americane trasmesse ad agosto sull'emittente Cbs, rivelano che Brooke e Ridge trascorreranno una serata romantica.

I due festeggeranno l'uscita di Quinn dalla vita di Eric, ma la coppia, purtroppo, non saprà che i loro festeggiamenti risulteranno inutili.

Il giorno seguente Ridge e Brooke scopriranno che Eric ha chiesto a Carter di restituire il ritratto della moglie. Logan, a questo punto, chiederà all'avvocato perché il capo della casa di moda vuole continuare ad avere a che fare con una donna che l'ha tradito. Ed ecco che Carter li informerà che Eric non ha firmato i documenti del divorzio, in quanto vuole concedere una seconda chance a Quinn.

Sheila ricatta Jack

Nelle puntate americane della soap opera, Steffy apparirà preoccupata di fronte al ritorno di Sheila, tanto da farne parola con Hope durante un viaggio di lavoro.

Logan, a questo punto, cercherà di calmare la donna, informandola che dovrebbe fidarsi di Finn per proteggere Kelly e Hayes da Sheila. Tuttavia Steffy faticherà non poco a credere alle parole della sorellastra.

Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che Jack è il vero padre biologico di Finn, dopo una relazione avuta con Sheila, tenuta nascosta dalla moglie.

Ed ecco che Carter userà questo segreto per ricattare Jack. La diabolica donna, infatti, chiederà all'uomo di fargli conoscere suo nipote Hayes, se non vuole che la verità venga a galla. Purtroppo l'uomo accetterà la richiesta di Sheila.

Steffy furiosa dopo aver visto Hayes in braccio alla Carter

Finn rimarrà sconvolto quando suo padre gli suggerirà di far vedere Hayes a Sheila.

Il dottore, a questo punto, rifiuterà questa proposta visto che temerà di mettere in crisi le nozze con Steffy. Per questo motivo, Jack deciderà di organizzare un piano per soddisfare la richiesta dell'ex amante.

I portali americani annunciano che Steffy rimarrà pietrificata quando vedrà Hayes in braccio alla Carter. Una visione che susciterà l'ira della giovane Forrester che se la prenderà con Finn, anche se innocente. Alla fine, Sheila cercherà di prendere le difese di Jack e Finn, sebbene la nuora non creda alle sue parole.