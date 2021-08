Beppe Vessicchio è conosciuto al grande pubblico anche per aver lavorato come direttore d'orchestra e insegnante di musica all'interno del talent show di Amici di Maria De Filippi dal 2001 al 2012 per poi tornare nel 2018. Lo scorso anno però il Maestro Vessicchio ha lasciato la trasmissione televisiva targata Mediaset, poiché si sarebbe manifestato controproducente per la sua carriera lavorativa, così ha deciso di concentrarsi interamente sulla sua musica. A confidarlo è stato lo stesso direttore d'orchestra, nato a Napoli il 17 marzo 1956, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il Maestro Vessicchio su Amici: 'Una popolarità diffusa'

"C’è stato un momento della mia carriera in cui lavoravo moltissimo e soprattutto in televisione. C'era la serialità di Amici e di tanti altri programmi, una popolarità diffusa" ha esordito così Beppe Vessicchio, raccontando la sua lunga esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. "Mi sentivo che mi stavo immettendo in un'autostrada in cui facevo le cose per un senso d’inerzia, per dovere. Poi, ad un certo punto, la serialità si interruppe. In un primo momento rimasi spaesato" ha poi aggiunto il direttore d'orchestra e musicista partenopeo.

Il Maestro Vessicchio ha inoltre raccontato che ha ripreso a comporre brani, in particolare uno che aveva lasciato all'interno del suo cassetto e ha iniziato alcune collaborazioni lavorative che lo rendono davvero soddisfatto.

L'ex insegnante di Amici ha infine affermato che la sua passione per la musica è ciò che lo diverte ancora nonostante siano trascorsi molti anni dal suo debutto.

La nascita della passione per la musica di Vessicchio

Nell'intervista Beppe Vessicchio ha raccontato che il forte amore per la musica portò ad abbandonare gli studi universitari in architettura, poiché non era sicuro di laurearsi e di diventare un architetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto, suo padre gli diede un consiglio molto prezioso: quello di continuare a impegnarsi nella musica così come nella carriera universitaria. Un suggerimento molto saggio che il Maestro Vessicchio ha voluto dare anche a sua figlia Alessia e sua nipote Teresa per il loro futuro lavorativo.

Il Maestro Vessicchio è già bisnonno

Il Maestro Beppe Vessicchio ha sempre mantenuto un certo riserbo nella sua vita privata. Convolato a nozze dal 1989 con Enrica, dopo dodici anni di fidanzamento, ha avuto una figlia di nome Alessia, che è madre di Teresa di 25 anni. Quest'ultima ha avuto due bambine, Caterina e Alice, che hanno reso bisnonno il musicista e compositore all'età di 68 anni.