Dopo che gli addetti ai lavori hanno cominciato ad ufficializzare i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sono aumentati i Gossip sui futuri concorrenti. I giornalisti di gossip, ad esempio, sostengono che Alex Belli potrebbe partecipare al reality-show, così come Francesca Cipriani che avrebbe accettato di bissare l'esperienza nella casa di Cinecittà. Da Instagram, invece, è arrivata la candidatura di Alessio Ceniccola: l'ex corteggiatore di U&D accetterebbe di corsa il ruolo di vippone.

Ultimi rumor sul Grande Fratello Vip

Quando mancano circa tre settimane al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, i giornalisti sono alla ricerca di qualche interessante anticipazione sul cast che gli addetti ai lavori stanno iniziando ad ufficializzare. Tra i personaggi famosi che il 13 settembre entreranno nella casa più spiata d'Italia, potrebbe esserci anche Alex Belli.

L'attore, infatti, in queste ore è stato inserito nell'elenco ufficioso dei futuri vipponi, quelli che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere le "star" della quinta edizione (Tommaso Zorzi, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci in primis).

Il carismatico regista, però, tra le mura di Cinecittà potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con una sua ex: questo almeno è quello che sostengono i bene informati a distanza di meno di un mese dal debutto del reality-show sul piccolo schermo.

Le prime conferme sul Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, però, potrebbe vedere il ritorno in casa di alcune celebrità che hanno vissuto quest'esperienza già una volta. Tra i vipponi del reality-show Mediaset, dunque, potrebbe esserci anche Francesca Cipriani, la showgirl che è diventata popolare proprio grazie alla prima partecipazione al format di Canale 5 più di dieci anni fa.

La bionda di Sulmona, dunque, sarebbe pronta a bissare l'avventura tra le mura di Cinecittà, ma stavolta nella versione Vip del programma che le ha dato fama e le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo.

Di recente si è anche ipotizzato un ritorno di Pamela Prati, ma questa voce è andata pian piano affievolendosi non trovando conferme sui siti che si stanno occupando dei futuri protagonisti del GF Vip 6.

Le quattro opinioniste del Grande Fratello Vip

A proporsi per il ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip 6, è stato anche un ragazzo che ha partecipato all'ultima edizione di Uomini e Donne. Interpellato dai follower di Instagram su un suo possibile ingresso nella casa di Cinecittà, Alessio Ceniccola ha fatto sapere: "Lì dentro può succedere di tutto, magari trovo l'amore".

"Proponetemi, anche se non so quanto mi tollererebbero. Sarebbe una bella esperienza, potrei far ridere tanto", ha concluso l'ex fidanzato di Samantha Curcio sui social network.

Per il momento, però, solo una vippona è stata ufficializzata: Katia Ricciarelli debutterà nel reality-show Mediaset il 13 settembre, così come le nuove opinioniste di Alfonso Signorini.

Anche se si sa già che a commentare gli inquilini saranno in quattro (due celebrità e due persone prese dal pubblico), per ora sono state confermate in questo ruolo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L'abitazione che a breve accoglierà i concorrenti, inoltre, ha subito qualche modifica: l'arredamento è ispirato alla serie Love Boat e sia nel salotto che in giardino sono stati apportati sostanziali cambiamenti di disposizione degli oggetti e degli ambienti stessi. Per scoprire come è diventata la casa dei nuovi vipponi, si dovrà avere pazienza fino a lunedì 13/09, quando andrà in onda la prima puntata della sesta edizione.