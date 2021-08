Cresce l'attesa per l'inizio di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno aprirà le sue porte a settembre. La trasmissione, dopo il boom di ascolti in prime time dell'ultima edizione, coprirà l'intero arco della stagione televisiva 2021/2022 della rete ammiraglia Mediaset. In queste settimane, Maria De Filippi e il suo team di autori stanno mettendo a punto quelle che saranno le novità del cast di professori del talent. Tra i nomi venuto fuori quello di Raimondo Todaro, il quale però ha recentemente smentito l'imminente partecipazione.

Gli ultimi retroscena sul nuovo cast di Amici 2021/2022

Nel dettaglio, i retroscena sul cast di Amici 21, rivelano che Lorella Cuccarini quest'anno non farà più parte della commissione dei prof di ballo.

A confermare tale notizia è stata proprio la showgirl sui social, la quale ha svelato che si è trattata di una richiesta specifica da parte di Maria De Filippi, la quale le ha chiesto di diventare una delle nuove prof di canto della scuola più famosa d'Italia.

Lorella Cuccarini, che in passato ha inciso diversi album, ha partecipato ad un Festival di Sanremo ed è stata protagonista di svariati musical di successo, ha ammesso di aver accettato senza esitazioni, complice anche la grande fiducia che prova nei confronti della conduttrice di Amici.

Raimondo Todaro smentisce il contratto con Amici 21

A questo punto, quindi, come nuovo prof di ballo è stato fatto il nome di Raimondo Todaro che, nel frattempo, aveva annunciato sui social il suo addio a Ballando con le stelle, dopo ben 18 anni di carriera nel talent show di Rai 1.

Todaro era dato per certo come nuovo prof di ballo anche se, in una recente intervista, ha smentito la notizia.

"Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e che non c'è al momento, nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici", ha ammesso il volto noto dello show di Milly Carlucci.

Insomma, sembrerebbe che per il momento la trattativa tra Todaro e la produzione di Amici 21 non sarebbe ancora giunta in dirittura d'arrivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La verità di Lorella Cuccarini sul rapporto con Todaro

Tuttavia, l'ennesima conferma sulla presenza del ballerino nel cast del talent, arriva da Lorella Cuccarini.

Nei giorni scorsi, sulle pagine della rivista "Nuovo Tv", era stato svelato un retroscena che parlava di rapporti tesi tra Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, dopo che la showgirl aveva dovuto rinunciare al ruolo di prof di ballo.

Una versione dei fatti che è stata prontamente smentita dalla showgirl, la quale sui social ha fatto sapere che si tratta di una "fake news" e che non c'è nessun rapporto teso con Todaro.