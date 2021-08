A meno di due settimane dal debutto, il cast di Uomini e donne va pian piano definendosi. L'edizione 2021/2022 del dating-show, infatti, esordirà su Canale 5 il 13 settembre ma le registrazioni cominceranno domenica 29 agosto. A breve, dunque, saranno svelati i nomi dei protagonisti della nuove puntate, quelli che animeranno i troni Classico e Over nei prossimi mesi. Nel parterre di dame e cavalieri, ad esempio, non dovrebbero mancare Ida Platano e Nicola Vivarelli, entrambi ancora single e quindi alla ricerca dell'anima gemella.

Anticipazioni sui protagonisti di Uomini e Donne

Il cast della nuova stagione di Uomini e Donne, è pronto a riunirsi dopo tre mesi di stop. Il 29 agosto prossimo, infatti, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori parteciperanno alla prima registrazione dell'edizione 2021/2022 del programma di Maria De Filippi, quella che andrà in onda tra tre settimane sul piccolo schermo.

Per quanto riguarda il Trono Over, la "regina" sarà ancora una volta Gemma Galgani: la torinese ha già fatto sapere che è single e che a settembre tornerà nel dating-show per cercare quell'amore che da oltre 12 anni sogna senza fortuna.

Tra gli altri veterani che dovrebbero prendere parte ai nuovi appuntamenti con il format di Canale 5, spiccano quelli che durante l'estate non si sono innamorati: Ida Platano, ad esempio, ha informato i curiosi del fatto che non ha ancora incontrato la persona giusta ma che si sente pronta a voltare pagina e a lasciarsi andare tra le braccia di un nuovo spasimante.

L'estate di Sirius lontano da Uomini e Donne

Un altro storico protagonista che dovrebbe tornare a Uomini e Donne dopo lo stop estivo, è Nicola Vivarelli. In queste settimane, il ragazzo è stato spesso al centro del Gossip per la frequentazione che aveva iniziato con una dama del Trono Over: i due hanno trascorso piacevoli giornate insieme, salvo poi sparire l'uno dal profilo social dell'altro, quasi improvvisamente.

La conoscenza tra Sirius ed Eleonora Perrone, dunque, sarebbe già finita, tant'è che lui oggi è in vacanza in Puglia con la mamma.

Quando mancano nove giorni alla prima registrazione stagionale del dating-show, si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali il giovane ufficiale di Marina farà ancora parte del cast, così come la sua ex Gemma Galgani.

Attesa per i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Gli studi di Uomini e Donne, dunque, stanno per riaprire dopo circa tre mesi di pausa: era lo scorso giugno, infatti, quando Tina Cipollari salutava i telespettatori e dava loro appuntamento a metà settembre con nuove avvincenti puntate.

Le anticipazioni su quello che accadrà tra i vari protagonisti del cast 2021/2022, saranno disponibili dalla tarda serata di domenica 29 agosto, giorno in cui cominceranno le registrazioni che poi saranno trasmesse su Canale 5 tre settimane dopo.

Gemma Galgani è pronta a rimettersi in gioco per il dodicesimo anno consecutivo, ma stavolta potrebbe trovare sulla sua strada una dama che prima delle vacanze ha conquistato pubblico e critica: Isabella Ricci, infatti, potrebbe rubare alla torinese lo scettro di regina del Trono Over.

Per quanto riguarda la versione giovani del programma, tra nove giorni saranno presentati i quattro tronisti che animeranno le nuove puntate: si tratta di due uomini (uno potrebbe essere Matteo Ranieri), una donna e una ragazza transgender, le cui identità sono ancora ignote per non rovinare l'effetto sorpresa ai telespettatori.

Gli opinionisti di U&D, infine, saranno sempre Tina, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tre veterani che hanno il compito di movimentare le registrazioni con i loro interventi.