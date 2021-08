La registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne del 25 agosto è stata ricca di novità per il trono over e classico. Fra i protagonisti della precedente edizione, sono tornati in studio a cercare l'amore Gemma, Isabella e Biagio, che sono stati protagonisti di scontri. Nel frattempo, anche Ida Platano ha deciso di darsi un'altra possibilità di trovare un compagno in televisione. Per quanto riguarda il trono classico, invece, i tronisti hanno iniziato a fare le prime esterne con i loro corteggiatori e corteggiatrici.

Uomini e Donne, nuove puntate: confermata la presenza di Gemma, Isabella e Biagio

Fra i volti noti del programma grazie alle anticipazioni delle nuove riprese di Uomini e Donne, è confermata la presenza di Gemma Galgani , Isabella Ricci e Biagio Di Maro.

Nel corso delle riprese del 25 agosto, i tre singoli sono stati protagonisti di scontri ma le indiscrezioni sul web non forniscono ulteriori dettagli riguardo ai litigi. Infatti, attualmente, non è chiaro se Gemma, Isabella e Biagio hanno litigato fra di loro o con altri cavalieri e dame. Nel frattempo, oltre ad essere presenti in studio Galgani , Ricci e Di Maro , è certa la presenza anche degli opinionisti storici del dating show. Nelle prime registrazioni, infatti, erano presenti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino .

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida esce con due cavalieri

Ida Platano è intenzionata a cercare l'amore anche nella nuova edizione di Uomini e donne e, in base a quanto trapelato dalle prime anticipazioni della seconda registrazione, è uscita con due cavalieri del parterre.

Fra l'ex concorrente di Temptation Island e uno dei due single, però, le cose sembrerebbero non avere avuto un lieto fine, perché avrebbe avuto una discussione con uno dei due uomini.

Uomini e Donne, trono classico: i tronisti fanno le prime esterne

Nella nuova edizione di Uomini e Donne saranno presenti quattro tronisti, due uomini e due donne.

C'è grande attesa per conoscere qualcosa in più su Andrea Nicole , la prima protagonista del programma ad essere transessuale. Oltre alla single che ha affrontato un passato complicato per via della transizione, ci saranno Joele Milan, Matteo e un'altra ragazza. Nel corso della registrazione del 25 agosto sono iniziate le esterne dei quattro tronisti.

Per quanto riguarda il trono over, inoltre, c'è grande attesa per scoprire qualcosa in più sull'intervento al seno di Gemma che, durante la pausa estiva, ha deciso di rifarsi il decolletè. Non resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire cosa accadrà nella vita sentimentale dei single e se riusciranno a trovare l'amore in tv.