Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 16 al 20 agosto 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul personaggio di Cesur, il quale si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesimo intrigo compiuto dal suo nemico Tahsin. Questa volta, però, la verità verrà a galla e Suhan dopo aver appreso delle malefatte di suo padre, deciderà di convolare a nozze, in gran segreto, con Cesur.

La vendetta di Suhan contro suo padre: anticipazioni Brave and Beautiful 16-20 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Brave and Beautiful, in onda dal 16 al 20 agosto 2021 su Canale 5, rivelano che Cesur riuscirà finalmente a liberare Suhan, dopo il rapimento che era stato architettato nei minimi dettagli dal padre della ragazza.

In seguito, l'uomo deciderà di confessare tutta la verità alla donna e quindi di metterla al corrente delle cattive azioni che sono state compiute da Tahsin anche nei suoi confronti.

La reazione della donna sarà a dir poco dura e sorprendente. Suhan, infatti, deciderà di compiere e di mettere in atto la sua vendetta nei confronti del padre.

Per questo motivo, la donna chiederà a Cesur di sposarla: vuole organizzare al più presto un matrimonio e in questo modo dare il "colpo di grazia" a suo padre, dato che si sposerebbe con il suo peggior nemico.

Le nozze segrete di Cesur e Suhan

E, alla fine, il progetto andrà in porto. Cesur e Suhan, infatti, si sposeranno in gran segreto: quello che in realtà apparirà come il matrimonio frutto di un accordo segreto, in realtà è desiderato tantissimo dai due diretti interessati, dato che c'è un vero e proprio interesse e legame.

Il colpo di scena, però, non mancherà: nel momento in cui Tahsin scoprirà la notizia delle nozze tra sua figlia e il suo peggior nemico, non ci penserà su due volte a far tagliare l'acqua e la luce alla tenuta Alemdaroglu.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Cahide proverà a convincere Korhan che sia stato Cesur ad architettare nei minimi dettagli il piano per l'incidente di Suhan.

E poi ancora le trame delle prossime puntate di Brave and Beautiful fino al 20 agosto 2021, rivelano che Bulent si recherà di nuovo al nascondiglio di Rifat e proverà a capire come abbiano fatto Cesur e Suhan a scappare via.

Suhan furiosa e distrugge le sue creazione: anticipazioni Brave and Beautiful 16-20 agosto

Una volta sul posto, scoprirà che esiste un tunnel sotterraneo, grazie al quale i due sono riusciti a "farla franca", scappando via.

Occhi puntati anche su Suhan: la donna andrà su tutte le furie e finirà per distruggere gran parte delle sue stesse creazioni presenti all'interno del laboratorio.

Nel momento in cui la donna si lascerà prendere da questa rabbia cieca, arriverà il suo amato Cesur che proverà in tutti i modi a placare la sua ira e a calmarla.