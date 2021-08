Cosa ne sarà di Brave and Beautiful a partire dal prossimo settembre 2021? E' questa la domanda che si fanno i tantissimi fan della soap opera turca che sta spopolando su Canale 5, ottenendo buoni risultati dal punto di vista auditel. Dal 13 settembre, alle ore 14:45 circa, è previsto il ritorno di Uomini e donne: la popolare trasmissione dei sentimenti tornerà a prendere in mano le redini del pomeriggio della rete ammiraglia, mettendo così in disparte le soap Brave and Beautiful ma anche Love is in the air, attualmente in onda nella fascia che va dalle 14:45 alle 16:35 circa.

Cambio programmazione Mediaset: da settembre Uomini e donne al posto di Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva prevedono il ritorno di Uomini e donne nella fascia del pomeriggio.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà ancora una volta uno dei punti di riferimento della programmazione quotidiana di Canale 5 ma finirà per togliere spazio alle due soap turche che questa estate hanno debuttato in daytime, tenendo compagnia a milioni di spettatori.

Col ritorno di Uomini e donne, del daytime di Amici 21 e del Grande Fratello Vip 6, su Canale 5 resterà libera la fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:30 circa, che sarà destinata ad una sola soap tra Brave and Beautiful e Love is in the air.

Stando a quanto apprende Blasting News, al momento la soap destinata alla programmazione del daytime feriale dal prossimo settembre 2021, sarebbe Love is in the air.

La soap turca con Cesur e Suhan rischia la cancellazione dal daytime

Di conseguenza, si procederebbe con la cancellazione della soap opera turca dal palinsesto quotidiano di Canale 5, anche se potrebbe essere destinata al pomeriggio domenicale.

Dal prossimo settembre, infatti, la domenica pomeriggio Mediaset sarà nettamente rivoluzionata e le anticipazioni sui palinsesti 2021/2022, rivelano che alle ore 14:00, dopo l'appuntamento con Beautiful, ci sarà spazio per un altro blocco soap, che potrebbe essere destinato proprio alla serie con protagonisti Cesur e Suhan.

Insomma le avventure di Brave and Beautiful potrebbero essere cancellate dal daytime quotidiano di Canale 5 per approdare nel pomeriggio domenicale.

Le trame turche della soap Mediaset: i dubbi di Cesur sulla morte del papà

In attesa di avere ulteriori dettagli su questo cambio programmazione, le anticipazioni turche di Brave & Beautiful, rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena in arrivo.

In particolar modo Cesur continuerà ad indagare sulla morte di suo padre e per questo motivo deciderà di far riesumare il corpo dell'uomo, al fine di scoprire se sia stato ammazzato oppure se è stato davvero un suicidio, così come sostiene il padre di Suhan.