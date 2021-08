Un Posto al sole torna in onda lunedì 23 agosto su Rai 3 dopo la pausa estiva. Nella settimana di programmazione, che si concluderà poi venerdì 27 agosto, tornerà protagonista Susanna, la quale avrà difficoltà nel rapporto con Renato e si sfogherà con Niko, rivelandogli qualcosa che lo lascerà di stucco. Per Patrizio e Clara ci sarà un allontanamento dovuto a un piccolo incidente che potrebbe mettere in pericolo Federico, mentre Alberto si dichiarerà ancora alla sua ex compagna.

Inoltre ci sarà il ritorno di Alice che sembrerà non instaurare un buon rapporto con Fabrizio, il compagno di sua nonna, mentre Silvia alla fine delle vacanze dovrà affrontare Giancarlo.

Intanto Filippo sarà sempre più combattuto tra la sua famiglia, di cui non ricorda nulla, e la leggerezza di Viviana che sembrerà attrarlo.

Fabrizio si sconterà con Alice: spoiler dal 23 al 27 agosto

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana fino al 27 agosto rivelano che Marina sarà piacevolmente sorpresa dall'arrivo di Alice a Napoli, mentre Fabrizio sarà sempre più teso a causa del nuovo spot per la pasta Rosato. Quando l'uomo scoprirà che la nipote della sua compagna ha pubblicato il backstage del video promozionale, andrà su tutte le furie, sorprendendo tutti con il suo comportamento brusco.

Intanto Renato continuerà a covare rancore per Susanna, soprattutto dopo un incidente allo studio, e la ragazza si sfogherà con Niko facendogli un'inaspettata rivelazione che lo lascerà senza parole.

Per Filippo sarà molto difficile gestire la sua amnesia e a complicare le cose ci sarà Viviana che con la sua leggerezza lo colpirà positivamente. Sartori si troverà quindi a dover decidere se raggiungere, come promesso, la sua famiglia ancora in vacanza, o rispondere alla mail della sua ex amante.

Nel frattempo, per Michele e Silvia arriverà il momento di ritornare a Napoli e la proprietaria del caffè Vulcano ritroverà Giancarlo, pronto a combattere per il loro rapporto.

Ornella e Raffaele incoraggiano Patrizio: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 23 al 27 agosto annunciano che una disattenzione di Patrizio potrebbe portare serie conseguenze al piccolo Federico e, anche se le cose si risolveranno per il meglio, l'episodio metterà in guardia i genitori sulla relazione dello chef.

Ornella e Raffaele mostreranno una certa apertura nei confronti del rapporto tra Patrizio e Clara, ma Alberto approfitterà del momento per dichiararsi inaspettatamente alla sua ex compagna. L'appoggio dei genitori darà molta forza a Patrizio, sempre più deciso a impegnarsi con Clara, ma il ragazzo ignorerà che la sua fidanzata è confusa dopo aver parlato con Palladini.