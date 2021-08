Buone notizie per chi ama le soap in onda su Canale 5. Sono stati infatti pubblicati i palinsesti Mediaset della nuova stagione televisiva 2021/2022 e grande spazio è stato riservato alle trame delle serie e delle telenovela che hanno catturato l'attenzione dei telespettatori. Confermatissimi Beautiful e Una vita con novità per quanto riguarda il fine settimana. A settembre, inoltre, proseguiranno Love is in the air e Brave and Beautiful, che stanno registrando ascolti altissimi. Di seguito, tutti i dettagli della programmazione autunnale.

Beautiful e Una Vita, programmazione 2021-2022 su Canale 5

Una Vita e Beautiful, le due soap di punta di Canale 5, continueranno a catalizzare l'attenzione dei telespettatori anche nella prossima stagione televisiva Mediaset. Gli orari sono i medesimi: dal lunedì al venerdì i Forrester ci faranno compagnia a partire dalle 13:40 circa, per poi passare il testimone ai turbolenti vicini di Acacias.

Il sabato pomeriggio Maria De Filippi andrà in onda con Amici che, come confermano i nuovi palinsesti Mediaset, anticipa l'orario. Dunque, salterà l'episodio di Una Vita, mentre per Beautiful non ci saranno problemi. La soap opera americana dovrebbe essere prevista anche per la giornata di domenica. La fascia domenicale dedicata alle soap continuerà fino alle 16:15, ma non si sa ancora se dopo Beautiful verrà trasmessa Una Vita oppure una tra le due nuove soap turche.

Brave and Beautiful e Love is in the air, orari autunno

Estate all'insegna delle soap turche quella di Canale 5. Una scelta perfettamente azzeccata, visti gli ascolti altissimi. Nella nuova stagione televisiva Mediaset è previsto uno spazio soap dal lunedì al venerdì che durerà fino alle 17:15. Si inizia con Beautiful alle 13:40 per poi proseguire con Una Vita, che terminerà alle 14:10.

Ancora incerta la programmazione definitiva, ma pare che Canale 5 dia la priorità a una tra Love is in the air o Brave and Beautiful. Non si esclude che entrambe vadano in onda, magari con puntate più corte e prolungate nel tempo.

La domenica possibile spazio a Brave and Beautiful

Se la soap con protagonisti Eda e Serkan alle prese con la loro complicata storia d'amore verrà trasmessa dal lunedì al venerdì, Brave and Beautiful potrebbe andare in onda la domenica dopo la puntata di Beautiful.

Un autunno che piacerà sicuramente agli affezionati delle soap, che potranno vedere sia le 'storiche' Beautiful che Una Vita che le nuove - e molto apprezzate - telenovela turche. A tal proposito, Love is in the air (che farà da traino all'edizione rinnovata di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, focalizzato maggiormente sull'attualità e sui fatti di cronaca).