Grandi novità nello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda dal 13 settembre su Canale 5. Per questa nuova edizione del dating show, la conduttrice ha scelto di dare la possibilità ad una donna transessuale di mettersi in gioco per cercare il grande amore della sua vita. Trattasi di Andrea Nicole, 29 anni, originaria di Milano. Al termine della prima registrazione del programma, Andrea ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al "Fatto Quotidiano Magazine", svelando i motivi che l'hanno portata ad intraprendere questo percorso.

Andrea Nicole è la prima tronista transessuale di Uomini e donne

Andrea Nicole ha ammesso che per diversi anni si è sempre sentita inadatta, quasi inferiore alle altre donne e questo senso di inadeguatezza l'ha sempre fatta fuggire prima del dovuto.

"Ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure", ha ammesso la tronista transessuale di Uomini e donne, che il pubblico di Canale 5 potrà vedere all'azione a partire da lunedì 13 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione.

Andrea Nicole ha parlato anche del periodo della sua transizione da uomo a donna, ammettendo che quello è stato uno dei più belli della sua vita.

La rivelazione di Andrea Nicole sul suo percorso prima di U&D

"Ho sempre avuto un aspetto che rispecchiava la mia femminilità con tratti morbidi", ha ammesso la nuova tronista, ammettendo che in un primo momento in casa, camuffava i cambiamenti fisici.

Andrea non ha nascosto che per la sua famiglia è stato un trauma accettare il suo cambio sesso.

Nonostante tutto, però, lei ha lasciato ai suoi genitori tutto il tempo necessario per poter metabolizzare e pensare a questo cambiamento cui sarebbe andata incontro.

Alla fine, all'età di 18 anni, Andrea ha intrapreso il suo percorso ufficiale che l'ha portata ad essere una donna. "Si sono resi conto che era la scelta giusta per me", ha ammesso il nuovo volto della trasmissione di Maria De Filippi.

L'incontro tra Andrea Nicole e Maria De Filippi prima di Uomini e donne

In merito, invece, alla sua partecipazione a Uomini e donne come tronista, Andrea Nicole non ha nascosto che i suoi familiari non hanno fatto proprio i salti di gioia, essendo delle persone estremamente riservate.

Nicole ha parlato anche del suo incontro con Maria De Filippi, ammettendo che per lei rappresentava una persona irragiungibile.

Il faccia a faccia con la conduttrice di Uomini e donne, però, è andato nel migliore dei modi e Andrea Nicole ha ammesso che Maria è rimasta colpita e stupita dal mondo in cui lei raccontava la sua storia, con tutta la naturalezza possibile.