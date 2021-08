La serie televisiva di origini turche intitolata Brave and Beautiful (in lingua originale Cesur ve Güzel) prosegue la propria messa in onda su Canale 5.

I nuovi episodi che verranno trasmessi da lunedì 30 agosto fino a venerdì 3 settembre 2021, saranno piuttosto movimentati e ricchi di tensione. Il potente proprietario terriero e fondatore della città Tahsin Korludağ (Tamer Levent) riuscirà a sfuggire alla morte nonostante i cattivi propositi di Can e si metterà in salvo per merito di Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug).

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodi dal 30 agosto al 3 settembre: Cesur salva nuovamente la vita a Tahsin

Gli spoiler sulla soap opera, riguardanti le puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 30 agosto fino a venerdì 3 settembre 2021 a partire dalle ore 14:45 circa sino alle 15:30, annunciano che Cesur consegnerà al procuratore la registrazione della conversazione telefonica che il suo complice ed ex poliziotto Rifat (Müfit Kayacan) ha avuto prima dell’incidente e della fuga di Riza (Yiğit Özşener).

A questo punto Cesur finirà per essere tormentato da un grosso timore, poiché avrà il presentimento che il perfido proprietario terriero Tahsin sia riuscito a farla franca per l’ennesima volta.

Intanto anche Adalet (Nihan Büyükağaç) non sarà per niente tranquilla, ma per un motivo del tutto diverso, ossia per il fatto che suo marito possa essere smascherato una volta per tutte.

Successivamente Can, dopo essere riuscito a introdursi nella tenuta Korludag con un’arma da fuoco, minaccerà di uccidere Tahsin: per fortuna Cesur con il suo intervento provvidenziale salverà per la seconda volta la vita al suo nemico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adalet sempre più preoccupata a causa del marito, Alemdaroglu fa una richiesta a Sühan

Nel contempo Adalet temerà il peggio quando saprà che Riza è di nuovo a piede libero, con la consapevolezza che dall’esito delle indagini potrebbero venire a galla delle scomode verità.

Infine Cesur farà avere a Sühan (Tuba Büyüküstün) una delle due parti della missiva di suo padre, dopodiché le chiederà di trovare quella mancante: il coraggioso ragazzo sarà convinto che a nascondere ciò che lui sta cercando sia stato Korhan (Erkan Avcı) il fratello della fanciulla.

L’intuito del protagonista sarà esatto oppure si sbaglierà? Questo aspetto sarà chiarito solo nelle settimane successive di messa in onda.