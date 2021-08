Il matrimonio tra Cesur e Sühan verrà messo a dura prova ancora una volta. Dopo aver subìto uno scossone per la morte di Fügen, un altro spiacevole evento contribuirà a minare il loro rapporto. Nello specifico, qualcuno cercherà di uccidere Tahsin Korludağ nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful e questo avvenimento porterà Sühan all'esasperazione. Stanca della continua lotta tra il padre e il marito Cesur, la giovane deciderà di chiedere il divorzio. Tuttavia, una rivelazione di Korhan sulla morte di Hasan Karahasanoğlu aprirà gli occhi della sorella e rimetterà tutto in discussione.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: uno sconosciuto spara a Tahsin

Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda prossimamente su Canale 5 Tahsin (Tamer Levent) sarà temporaneamente scarcerato in attesa di ulteriori prove che dimostrino se abbia o no ucciso Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Quest’ultimo, pieno di rabbia nei confronti dell'uomo, lo rapirà e lo porterà su una scogliera da dove minaccerà di gettarlo se non gli rivelerà il nome dell'assassino del padre Hasan (Ali Pinar). Mentre starà avvenendo ciò, qualcuno sparerà a Korludağ, riducendolo in fin di vita. Arrivata sul posto, Sühan (Tuba Büyüküstün) si scaglierà contro Cesur, dichiarandosi stanca della continua guerra tra lui e il padre.

Decisa a mettere fine al rapporto, la giovane gli getterà contro la fede nuziale, rimarcandogli che il loro matrimonio può dirsi concluso.

Sühan vuole divorziare da Cesur: Brave and Beautiful, trame turche

Sühan sembrerà sicura della sua decisione. Anche dopo aver subìto un'aggressione da Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) e aver ricevuto il sostegno di Cesur, la giovane non vorrà saperne di parlare del loro matrimonio.

Anzi, dirà al marito di volere richiedere al più presto la documentazione necessaria per avviare la pratica del divorzio. Stando alle anticipazioni turche, Cesur si rifiuterà di accettare la richiesta della moglie, ma poco dopo quest'ultima gli farà recapitare i documenti utili a mettere fine all'unione. Solo l'intervento di Korhan (Erkan Avci) farà sì che Sühan cambi idea e inizi a farsi delle domande sulla sincerità del padre.

Trame turche di Brave and Beautiful: Korhan rivela a Sühan di aver assistito all’omicidio di Hasan

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful Korhan non riuscirà più a tenere per sé ciò che ricorda della notte in cui morì Hasan Karahasanoğlu. L'uomo, dopo una giornata difficile, si ubriacherà e inizierà a stare male. Sühan si renderà conto che il fratello non sta affatto bene e gli chiederà di dirle perché teme che la sua vicinanza con il padre potrebbe mettere a rischio la sicurezza e la felicità della sua famiglia. A questo punto il primogenito di Korludağ, complice la sbornia, farà una rivelazione scottante alla sorella. L'uomo le confesserà di aver assistito, quando era solo un bambino, all’omicidio del padre di Cesur.

Dopo queste parole, la versione dei fatti fornita da Tahsin comincerà a mostrare delle crepe e questo spingerà Sühan a pretendere che il padre le racconti una volta per tutte la verità.