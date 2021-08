Brave and Beautiful prosegue la sua messa in onda nel daytime di Canale 5 alle ore 14:45, ma questa collocazione è destinata a subire delle modifiche.

Nel nuovo palinsesto autunnale della rete ammiraglia Mediaset è previsto il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, che tornerà in onda nel suo solito slot orario. Tutto ciò, di conseguenza, toglierà spazio alla soap turca che rischia la cancellazione dal daytime feriale.

Cambia il palinsesto autunnale di Canale 5: il pomeriggio nelle mani di Maria De Filippi

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di settembre 2021 rivelano che da lunedì 13 ritornerà l'appuntamento con Uomini e donne. Il dating-show di Maria De Filippi tornerà a far compagnia ai quasi tre milioni di spettatori al giorno che da anni ormai seguono le vicende dei protagonisti del trono classico e over che animano lo studio della trasmissione di Canale 5.

Un ritorno che renderà meno felici i fan di Brave and Beautiful, poiché la soap opera turca con Cesur e Suhan dovrà abbandonare la fascia del primo pomeriggio Mediaset per lasciare spazio a U&D.

La soap Brave and Beautiful lascia il primo pomeriggio

Oltre al ritorno di Uomini e donne, da lunedì 20 settembre comincerà anche il daytime di Amici 21, il talent-show ideato e condotto sempre da De Filippi, che quest'anno avrà una durata più lunga e sarà trasmesso sempre su Canale 5.

Insomma, gran parte del palinsesto pomeridiano Mediaset sarà "monopolizzato" dalla conduttrice lombarda.

Cosa ne sarà allora della soap turca? Al momento, stando alle ultime indiscrezioni, Brave and Beautiful sarebbe a rischio cancellazione dal daytime feriale di Canale 5.

Rischio cancellazione per Brave and Beautiful dal daytime feriale

La soap opera, quindi, a partire da settembre 2021 potrebbe sparire dal palinsesto quotidiano, giacché dal lunedì al venerdì non ci sarebbe più spazio.

Lo slot orario che va dalle 16:50 alle 17:30 dovrebbe essere occupato da Love is in the air, l'altra soap turca che ha debuttato quest'estate su Canale 5 e che dovrebbe fare da traino alla nuova edizione di Pomeriggio 5, il talk-show quotidiano condotto da Barbara d'Urso che tornerà in onda già da lunedì 6 settembre.

La notizia della sostituzione di Brave and Beautiful con Uomini e donne sta già causando qualche malumore tra i fan. In molti hanno scritto sui social che sono stufi di questo atteggiamento da parte dei vertici dell'azienda del Biscione che già negli anni precedenti aveva sospeso in autunno altre soap lanciate durante il periodo estivo per fare spazio a Maria De Filippi e alle sue trasmissioni.