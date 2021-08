Maria De Filippi è pronta a tornare al timone di Uomini e donne 2021/2022 dopo la lunga pausa estiva. Il programma dei sentimenti, leader indiscusso degli ascolti del primo pomeriggio televisivo italiano, sarà ancora una volta il fiore all'occhiello della programmazione della rete ammiraglia Mediaset. Nuovi tronisti, dame e cavalieri si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Tra i graditi ritorni, ci sarà quello dei due storici opinionisti del programma: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il ritorno di Uomini e donne 2021/2022: anticipazioni prima registrazione

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la prima puntata sarà trasmessa lunedì 13 settembre su Canale 5 ma, come svelato da Amedeo Venza sui social, la prima registrazione sarà lunedì 23 agosto.

Maria De Filippi esordirà subito con un doppio appuntamento: oltre alla registrazione del 23 agosto è prevista anche una seconda per la giornata di martedì 24 agosto.

Sarà questa l'occasione in cui saranno presentati i nuovi 4 tronisti che da settembre si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Confermatissima la presenza in studio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Contrariamente a quanto si è ipotizzato in questi giorni sul web e sui social, i due opinionisti non saranno estromessi dal cast della trasmissione Mediaset.

Gianni Sperti e Tina Cipollari confermatissimi a U&D

Fonti vicine a Uomini e donne fanno sapere che la presenza di Gianni Sperti come quella di Tina Cipollari non è mai stata messa in discussione.

Spetterà ancora a loro, coadiuvati dalla silente Tinì Cansino, commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e trono over di questa attesissima edizione che debutterà solo il 13 settembre.

Per quanto riguarda le prime registrazioni di Uomini e donne, non si esclude che oltre alla presentazione dei nuovi tronisti di quest'anno, possa esserci spazio anche per le coppie di Temptation Island 2021.

Le coppie di Temptation Island forse in studio a Uomini e donne

Come è già accaduto negli anni precedenti, anche questa volta Maria De Filippi potrebbe scegliere di fare un bilancio sulle coppie protagoniste dell'ultima edizione del reality show delle tentazioni, le quali torneranno in studio a distanza di circa due mesi dalla fine delle riprese.

Per quanto riguarda, invece, il parterre di Uomini e donne over che tornerà in studio quest'anno, sembra essere certa la presenza di Isabella Ricci, la dama che lo scorso anno ha conquistato il pubblico di Canale 5 e che potrebbe diventare la nuova " regina" del programma sentimentale.