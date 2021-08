I telespettatori di Canale 5, questa estate, si sono appassionati alle vicende di Brave and Beautiful, la nuova soap turca che, sebbene abbia debuttato a metà luglio, ha saputo comunque intercettare il gradimento del pubblico. Settimana dopo settimana, le tormentate vicende della coppia composta da Cesur e Suhan, hanno saputo far breccia nel cuore di circa due milioni di telespettatori, i quali adesso si chiedono che fine farà la soap a partire dal prossimo mese di settembre.

La programmazione di Canale 5, infatti, subirà delle nette modifiche a partire da metà settembre, quando torneranno in onda i programmi di Maria De Filippi.

Canale 5, da settembre cambia la programmazione: Brave and Beautiful a rischio

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti dell'autunno 2021 rivelano che l'ultima puntata di Brave and Beautiful, nello slot orario che va dalle 14:45 alle 15:35 circa, è in programma venerdì 10 settembre su Canale 5.

A seguire, a partire da lunedì 13 settembre, al posto della soap turca ci sarà il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, confermatissima per tutta la durata della stagione tv 2021/2022.

Come è successo già lo scorso anno con DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, anche questa volta la soap opera che ha preso il posto di Uomini e donne in estate, sarà costretta a "sloggiare" dal palinsesto del daytime autunnale di Canale 5.

Maria De Filippi si riprende il pomeriggio di Canale 5

Una scelta che, in queste ore, non ha reso per niente felici i tantissimi fan di Brave and Beautiful, i quali sono in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset su quello che sarà il futuro della soap opera turca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento, non si esclude che la soap possa proseguire la sua corsa nella domenica pomeriggio di Canale 5, prima del programma "Scene da un matrimonio", condotto da Anna Tatangelo, che prenderà il posto di Barbara d'Urso nel daytime festivo.

Le nuove anticipazioni turche di Brave & Beautiful

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Brave and Beautiful rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena spiazzanti.

Occhi puntati in primis su Cesur che dovrà fare i conti con la terribile e inaspettata morte di sua mamma. La donna si ritroverà vittima di una trappola architettata nei dettagli da Riza, ma la colpa della sua morte ricadrà su Tahsin.

Il padre di Suhan, infatti, verrà ritenuto responsabile di quello che è accaduto e per questo motivo finirà in carcere. Cesur, invece, deciderà di allontanarsi dalla città e di prendere le distanze da Suhan: per questo motivo andrà via per ben 45 giorni, facendo perdere le sue tracce a tutti i conoscenti.