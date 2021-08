Da lunedì 13 settembre, la programmazione quotidiana di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche. Le anticipazioni rivelano che è confermato il ritorno di Uomini e donne, la storica trasmissione di Maria De Filippi che tornerà in onda in daytime e prenderà il posto della soap opera Brave and Beautiful.

La notizia di questa variazione del palinsesto non sembra essere piaciuta agli estimatori della serie con Cesur e Suhan: in molti stanno protestando sui social, puntando il dito contro Mediaset.

Ufficiale il ritorno di Uomini e donne al posto di Brave and Beautiful

Il 24 agosto sono cominciate le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022. Il dating show quest'anno si presenterà al suo affezionato pubblico con alcune importanti novità, tra le quali l'arrivo della prima tronista transessuale che prenderà parte al programma per cercare la sua anima gemella.

La data d'inizio della trasmissione è fissata per lunedì 13 settembre alle ore 14:45, così come confermato anche dai promo che in questi giorni stanno andando in onda su Canale 5 e che hanno fatto infuriare i fan della soap opera turca.

Tenendo conto della collocazione di U&D nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, è ormai chiaro che Brave and Beautiful non verrà più trasmessa nella fascia oraria che l'ha ospitata durante la stagione estiva per lasciare spazio proprio al programma dei sentimenti di Maria De FIlippi.

Destino ancora incerto per la soap con Cesur e Suhan

Cosa ne sarà delle restanti puntate di Brave and Beautiful? Quale sarà il destino della soap nella programmazione di Canale 5?

Sono queste le domande che si stanno ponendo i fan di Cesur e Suhan, i quali sperano di poter continuare a vedere la soap anche nel periodo autunnale.

Tuttavia, in attesa di scoprire quali saranno la collocazione e il destino della soap opera, diversi telespettatori hanno criticato il trattamento che di solito Mediaset riserva ai prodotti che vengono lanciati in estate al posto di Uomini e donne.

La polemica dei fan di Brave and Beautiful contro Mediaset

Non è la prima volta, infatti, che una soap viene cancellata dalla fascia delle 14:45 in vista del ritorno di Uomini e donne a partire dal mese di settembre, e questo modo di fare sta cominciando a non piacere ai telespettatori.

"È una vergogna, ogni volta la stessa storia. Pier Silvio Berlusconi prima mette una serie e poi la sostituisce con Uomini e donne. Non si fa così", ha sbottato un fan della serie turca, attaccando le scelte fatte in casa Mediaset.

"Io preferisco la serie a Uomini e donne, non se ne può più di vedere sempre le stesse cose", ha scritto un altro spettatore di Brave and Beautiful.