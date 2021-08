La programmazione Mediaset subirà dei cambiamenti nel corso della nuova stagione autunnale 2021. Le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che da lunedì 13 settembre ci saranno delle modifiche al palinsesto della rete ammiraglia che ritroverà l'appuntamento con Uomini e donne, a discapito di quello con la soap opera turca Brave and Beautiful, attualmente in onda alle 14:45 circa. Cosa ne sarà del futuro della serie con Cesur e Suhan ? Al momento Mediaset tace ancora sul futuro della soap di Canale 5.

Le modifiche alla programmazione Mediaset del prossimo autunno 2021

Nel dettaglio, la programmazione di Canale 5 cambierà da lunedì 13 settembre, quando la fascia del pomeriggio post Beautiful e Una Vita, tornerà ad essere occupata da Maria De Filippi con Uomini e donne.

Le registrazioni cominceranno il 24 agosto e proseguiranno poi nel corso delle settimane a seguire, per mantenere la messa in onda della trasmissione per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022.

A farne le spese, quindi, sarà l'appuntamento quotidiano con Brave and Beautiful: la serie turca, che in questi mesi di programmazione estiva ha permesso a canale 5 di trionfare nella gara degli ascolti del primo pomeriggio, al momento sarebbe a rischio nei palinsesti autunnali.

Uomini e donne al posto di Brave and Beautiful

Di sicuro, dal 13 settembre, la soap non sarà più trasmessa alle 14:45 e non si esclude che possa essere cancellata dal day feriale della rete ammiraglia, complice il fatto che subito dopo Uomini e donne, ci sarà spazio per i day di Amici 21 e Grande Fratello Vip 6.

Maria De Filippi e il reality show condotto da Alfonso Signorini monopolizzeranno così la fascia del pomeriggio di Canale 5, lasciando libero lo slot orario che va dalle 16:50 alle 17:30 circa, quando poi ritornerà Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Al momento, dal 6 settembre, a trainare il talk show di Barbara d'Urso ci sarà Love is in the air e non si esclude che questa possa essere la programmazione anche nel corso dei prossimi mesi autunnali.

Futuro incerto per la soap turca con Cesur e Suhan

In tal caso, quindi, il futuro di Brave & Beautiful sarebbe concretamente in bilico, anche se i fan numerosi della soap opera turca di Canale 5, sperano che potrebbero esserci degli appuntamenti in prime time con Cesur e Suhan, così da non interrompere il racconto .

Tuttavia, le prime serate Mediaset per la stagione autunnale, risultano già tutte al completo, almeno fino al prossimo dicembre.

Dal doppio appuntamento con il GF Vip 6, passando per le fiction fino al ritorno di Scherzi a parte e Tu si que vales, sembrerebbe piuttosto difficile immaginare un futuro serale per la soap.