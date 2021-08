Mancano poche settimane all'inizio della stagione 2021/2022 di Uomini e donne: la sera di domenica 29 agosto, infatti, in rete circoleranno le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio tra i protagonisti del cast, giovani e over. Per quanto riguarda i ragazzi che animeranno il Trono Classico, si sa che saranno in quattro, equamente divisi tra "ometti" e "femminucce": tra queste ultime, però, ci sarà anche la prima tronista transgender della storia del dating-show.

Primi spoiler su Uomini e Donne

È iniziato il conto alla rovescia dei fan di Uomini e Donne: tra poco più di due settimane, infatti, Maria De Filippi condurrà la prima puntata della nuova edizione del dating-show, quella che sarà trasmessa in televisione lunedì 13 settembre.

La curiosità dei telespettatori è quasi tutta per i ragazzi che cercheranno l'amore davanti alle telecamere. Per ora si sa che i tronisti della prima parte della stagione 2021/2022 del programma Mediaset, saranno quattro: esattamente come è accaduto gli anni scorsi, anche il cast di quest'anno potrà contare sullo stesso numero ragazzi che ambiscono a trovare l'anima gemella partecipando allo storico format di Canale 5.

I giornalisti, inoltre, hanno anticipato che i quattro protagonisti del nuovo Trono Classico saranno due uomini e due donne: la conduttrice, dunque, ha deciso di dividere equamente le poltrone rosse a disposizione dei giovani che sognano di incontrare la persona giusta negli studi Elios.

La svolta nel cast di Uomini e Donne

Se il meccanismo della nuova edizione sembra pressoché invariato rispetto a quello che Uomini e Donne ha proposto negli ultimi anni, è tra le fila dei protagonisti del Trono Classico 2021/2022 che è possibile scovare un'importante novità.

Per la prima volta da quando il programma va in onda, una ragazza che fino a poco tempo fa era un ragazzo cercherà l'amore davanti alle telecamere.

Maria De Filippi, infatti, ha deciso di dare spazio ad una tematica delicata come quella del cambio di sesso: sulla poltrona rossa del dating-show, infatti, siederà una persona che da poco ha completato il proprio percorso di transizione fisica.

La trasmissione pomeridiana di Canale 5, dunque, sta per aprire le porte al mondo transgender, e lo fa qualche anno dopo aver puntato sull'amore omosessuale (prima con il trono di Claudio Sona e poi con quello di Alex Migliorini).

Ovviamente è ancora ignota l'identità della giovane trans che da metà settembre cercherà l'anima gemella sul piccolo schermo: la stessa sarà svelata nel corso della prima registrazione stagionale del 29 agosto.

Pochi cambiamenti nel Trono Over di Uomini e Donne

I quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne, da metà settembre dovranno condividere lo studio (quindi anche le puntate settimanali) con le dame e i cavalieri del Trono Over. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di riproporre la formula del cast misto, la stessa che è stata sperimentata un anno fa e che si è rivelata vincente.

Tra un'esterna e l'altra dei giovani protagonisti del programma, dunque, ci sarà modo di occuparsi delle frequentazioni sfortunate di Gemma Galgani ("regina" della versione senior per il dodicesimo anno consecutivo), dei battibecchi tra Armando Incarnato e gli opinionisti, della rivalità tra la torinese e Isabella Ricci e delle nuove conoscenze di Ida Platano.

Tra i rumor che sono circolati in queste settimane sul dating-show Mediaset, spiccano quelli sul possibile ritorno in studio di Marco Firpo (ex fidanzato della 71enne) e quelli sui probabili forfait di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, entrambi in dubbio per le registrazioni che cominceranno a fine agosto.