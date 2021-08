Uomini e donne torna su Canale 5 dal prossimo 13 settembre, con la prima puntata di questa nuova edizione 2021/2022, già attesissima dai numerosi fan. I colpi di scena non mancheranno e nel corso della registrazione del 24 agosto, ci sono state un bel po' di sorprese. Occhi puntati sull'arrivo della nuova tronista transessuale che ha fatto il suo ingresso nel cast del dating show ma anche sul tronista Joele Milan e poi ancora spazio ad un nuovo acceso scontro tra Tina Cipollari e la sua nemica Gemma Galgani.

Al via Uomini e donne, le anticipazioni: la prima puntata il 13 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata di Uomini e donne 2021/2022 rivelano che anche quest'anno non mancheranno i siparietti tra Tina e la dama torinese Gemma Galgani, tornata in trasmissione con la speranza di riuscire a trovare il vero uomo della sua vita.

Quest'anno, Gemma Galgani si è presentata in studio con una novità importante riguardante il suo aspetto fisico. In estate, infatti, ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per migliorare l'aspetto del suo décolleté, così come è stato svelato dal giornalista Riccardo Signoretti.

Ebbene, stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram "Uomini e donne classico e over", nel corso della registrazione tra Tina e Gemma c'è stato il primo acceso scontro della nuova stagione.

Acceso scontro in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Il motivo? Le due protagoniste della trasmissione Mediaset sono arrivate ai ferri corti proprio commentando la notizia dell'intervento al seno al quale si è sottoposto Gemma prima di ritornare in trasmissione.

Insomma anche questa volta, Tina Cipollari non gliel'ha fatta passare liscia alla sua acerrima nemica e c'è da scommettere che anche nel corso delle prossime puntate del programma, non mancheranno nuovi scontri sempre su questo argomento.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne 2021/2022, rivelano che nel corso della prima puntata ci sarà spazio anche per la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Joele Milan nuovo tronista : anticipazioni Uomini e donne 2021/22

Uno di questi è il giovane Joele Milan, un ragazzo di appena 26 anni, originario di Venezia. Nel suo video di presentazione, Joele ha raccontato di essere stato tradito dalla sua fidanzata, finita a letto con uno dei suoi migliori amici.

Occhi puntati anche sulla tronista transessuale Andrea Nicole Scavuzzo, la quale ha ammesso di volersi mettere in gioco a Uomini e donne per riuscire a sconfiggere le sue paure e con la speranza di riuscire a trovare un uomo serio, in grado di amarla per davvero.