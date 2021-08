Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, tornerà in onda dal prossimo 17 settembre in prima serata su Rai 1. Nuovi personaggi famosi si metteranno alla prova calandosi nei panni di grandi star della musica italiana e internazionale. Nel cast figura anche il nome di Pierpaolo Pretelli, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, al centro del Gossip per la sua storia d'amore con Giulia Salemi. A poche settimane dal debutto ufficiale in televisione, l'ex velino di Striscia la notizia è dato già tra i super favoriti di questa edizione.

Venerdì 17 settembre debutta la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai 1

Nel dettaglio, per questa nuova edizione di Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti ha deciso di attingere alcuni concorrenti dal cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show Mediaset condotto con successo da Alfonso Signorini.

Tra questi vi è Pierpaolo Pretelli, che nella casa più spiata d'Italia si fece notare prima per la sua infatuazione nei confronti di Elisabetta Gregoraci e poi per la sua storia d'amore con l'influencer Giulia Salemi, che prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sul programma Mediaset.

Giulia e Pierpaolo, infatti, sono la coppia "per eccellenza" dell'ultima edizione del GF Vip, in grado di far sognare i tantissimi fan che fanno il tifo per il loro amore.

Pierpaolo Pretelli super favorito per lo show

Tra i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2021 figura anche la showgirl e conduttrice Stefania Orlando, anche lei protagonista indiscussa dell'ultimo GF Vip, dove riuscì ad arrivare fino al rush finale.

Occhi puntati anche su Alba Parietti che, in un certo modo, è stata una protagonista indiretta della passata edizione del GF Vip, complice la presenza di suo figlio Francesco Oppini.

Da segnalare, inoltre, anche la presenza di Cristiano Malgioglio nel cast di Tale e Quale Show 2021. Il celebre paroliere sarà uno dei nuovi giudici del varietà di Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sta di fatto che, a poche settimane dalla prima puntata di questa nuova edizione dello show, il super favorito per la vittoria finale di Tale e Quale, sembrerebbe essere proprio il giovane Pierpaolo Pretelli.

Chi è sfavorito per la vittoria di Tale e Quale Show

Al momento, infatti, il suo nome è quello che spiccherebbe in cima alla classifica dello show, complice anche la vasta popolarità che ha sui social e che condivide con la sua fidanzata Giulia (seguita da quasi 2 milioni di persone solo su Instagram).

E così, secondo TvBlog, mentre Pierpaolo è al momento già favorito per la vittoria finale dello show di Rai 1, l'outsider di questa edizione che difficilmente riuscirà a trionfare è il cantante Dennis Fantina, lo storico vincitore della prima edizione di Amici.