Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 9 al 13 agosto 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Tahsin, che deciderà di vendicarsi nei confronti del suo nemico Cesur Alemdaroglu al punto da studiare un piano criminale che avrà come unico scopo quello di eliminarlo per sempre e quindi portarlo alla morte. Peccato, però, che il vecchio Tahsin non potrà prevedere il fatto che così facendo metterà a repentaglio anche la vita di sua figlia.

La vendetta spietata di Tahsin: anticipazioni Brave and Beautiful 9-13 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Brave and Beautiful nella settimana che va dal 9 al 13 agosto 2021, rivelano che Tahsin deciderà di prendersi la sua rivincita nei confronti del nemico Cesur, motivo per il quale chiederà ad uno dei suoi alleati di manomettere l'automobile sulla quale viaggia l'uomo, così da poter causare un incidente mortale.

Un piano tremendo e spietato quello di Tahsin, che metterà in pericolo anche la vita di sua figlia Suhan.

Il giorno in cui l'auto verrà manomessa, Cesur si troverà a viaggiare proprio con la figlia di Tahsin, dato che i due hanno deciso di trascorrere qualche giornata insieme lontani dalla città.

Di conseguenza sia Cesur che Suhan verranno coinvolti in questo incidente mortale che, per fortuna, non avrà delle conseguenze fatali. Cesur, infatti, riuscirà a prendere il controllo dell'automobile e in questo modo eviterà il peggio.

Cesur non crede alla versione dei fatti di Tahsin

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate della soap opera turca di Canale 5, rivelano che Tahsin e i suoi uomini continueranno a far credere a Cesur che suo padre non è stato ucciso bensì che si sarebbe tolto la vita.

Una versione dei fatti che non ha mai convinto Cesur, il quale continuerà ad indagare per scoprire la verità su quanto è accaduto al suo povero padre.

Ma la vendetta di Tahsin non è finita qui. Le anticipazioni di Brave and Beautiful fino al prossimo 13 agosto 2021, rivelano che l'uomo deciderà di organizzare un altro piano spietato per mettere in cattiva luce Alemdaroglu.

Suhan viene rapita da suo padre: trame Brave and Beautiful al 13 agosto 2021

Questa volta Tahsin deciderà di organizzare nei minimi dettagli il rapimento di sua figlia, al fine di far ricadere tutte le colpe su Cesur e in questo modo metterlo seriamente nei guai.

Riuscirà a far sì che Suhan perda fiducia nei confronti dell'uomo che ha al suo fianco?

Nel frattempo, alcuni atteggiamenti ambigui di Cesur non faranno altro che alimentare i dubbi della donna, la quale sembra essersi realmente invaghita di lui, al punto da provare un vero sentimento nei suoi confronti.

Tahsin, con i suoi piani crudeli e spietati, riuscirà ad allontanarli oppure la verità sarà più forte di qualsiasi altra cosa? Lo si scoprirà nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful in programma su Canale 5 ad agosto.