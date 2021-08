Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle prossime puntate, in onda dal 9 al 13 agosto 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Tahsin che andrà letteralmente su tutte le furie e arriverà a prendere la drastica decisione di voler far fuori per sempre Cesur. In questo modo, però, l'uomo metterà in pericolo anche la vita di sua figlia.

Anticipazioni Brave and Beautiful 9-13 agosto 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Brave and Beautiful in programma nella settimana che va dal 9 al 13 agosto 2021, rivelano che Tahsin andrà su tutte le furie dopo il fallimento del suo progetto contro Cesur.

L'uomo, infatti, aveva incaricato Salih di riuscire a far arrestare il suo peggior nemico e di tenerlo in carcere quanto più tempo possibile.

Di conseguenza Tahsin apparirà stremato dal comportamento di Cesur che, come se non bastasse sarà sempre più vicino a sua figlia Suhan e, proprio per questo motivo, deciderà di vendicarsi definitivamente e progetterà la morte dell'uomo.

Per farlo, però, avrà bisogno dell'aiuto di Salih: e sarà proprio a lui che chiederà di rintracciare Cesur e di toglierli per sempre la vita.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Salih proverà a rifiutare in tutti i modi di commettere questo omicidio, ma il perfido Tahsin lo minaccerà: se non obbedirà alla sua richiesta farà venire a galla tutti gli omicidi che ha compiuto nel corso di questi anni.

Tahsin ordina la morte di Cesur

Alla fine, quindi, Salih sarà costretto ad obbedire: darà appuntamento a Cesur in un bar per consegnarli una lettera mentre dei sicari di Tahsin manometteranno i freni della sua automobile, così che venga provocato un incidente mortale.

Le anticipazioni di Brave and Beautiful dal 9 al 13 agosto, rivelano che ignaro del fatto che la sua auto sia stata manomessa, Cesur contatterà Suhan per trascorrere un po' di tempo insieme.

I due, quindi, si ritroveranno in macchina insieme quando si verificherà il terribile incidente che metterà in serio pericolo le loro vite.

Un durissimo colpo per il perfido Tahsin il quale, quando scoprirà che sua figlia si trovava in macchina con Cesur si farà prendere dal panico e cercherà disperatamente di mettersi in contatto con la ragazza.

Cesur e Suhan vittime di un incidente: trame Brave and Beautiful 9-13 agosto

Per fortuna, Cesur riuscirà a evitare il peggio prendendo in mano le redini della situazione ma poi confesserà alla donna che teme che questo incidente sia stato provocato proprio da suo padre.

Alla fine, anche la donna si renderà conto della colpevolezza di suo padre in tutta questa triste vicenda e così con Cesur, decideranno di studiare un piano per evitare che possa commettere altre crudeltà in futuro.

E poi ancora le trame della soap opera di Canale 5 fino al 13 agosto, rivelano che Korhan avrà una reazione del tutto sorprendente con Cahide: le dirà apertamente che se vuole può divorziare, senza alcun tipo di problema, dato che lui non è più disposto ad accettare una situazione del genere.