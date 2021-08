Cresce l'attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la popolare soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tornerà in onda da settembre in poi nella fascia oraria del primo pomeriggio.

Tra gli attori già confermati vi è Emanuel Caserio che tornerà a vestire i panni di Salvatore Amato anche nel sesto capitolo della soap opera.

Le riprese sono iniziate già da un po' di mesi e, a tal proposito, l'attore di Latina ha dichiarato che la sesta stagione sarà ricca di sorprese e novità.

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 6

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Salvatore continuerà ad essere uno dei personaggi principali della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che lo scorso anno ha registrato ascolti al di sopra delle aspettative, con picchi superiori ai due milioni di telespettatori al giorno.

Per Salvatore e per la sua famiglia ci saranno diversi colpi di scena. Innanzitutto dovranno fare i conti con il segreto legato a papà Giuseppe: si scoprirà, infatti, che l'uomo ha un'amante, la quale tornerà di nuovo a Milano dopo la relazione clandestina che hanno vissuto in Germania.

L'amante di Giuseppe, però, non tornerà da sola, poiché insieme a lei ci sarà una bambina: la figlia che hanno concepito insieme.

Questa rivelazione causerà un terremoto in casa Amato: sia la moglie Agnese che i figli di Giuseppe, compreso Salvatore, resteranno delusi e amareggiati dalle bugie del loro papà.

Emanuel Caserio, l'attore di Salvatore, annuncia novità nella sesta stagione

Questo non sarà l'unico colpo di scena che ci sarà durante la sesta stagione de Il Paradiso delle signore in partenza da settembre sulla rete ammiraglia Rai.

Emanuel Caserio, interprete di Salvatore, in un post che ha condiviso sul suo profilo Instagram, ha annunciato ai fan che ci saranno tante novità.

"Preparatevi che a settembre si riprenderà con le nuove puntate e vi assicuro che sarà una grande stagione con tantissime novità", ha scritto Caserio.

Gabriella e Salvatore: si riaccenderà la passione ne Il Paradiso 6?

Non si esclude che per il giovane Salvatore possano esserci delle novità anche dal punto di vista sentimentale. La sua storica ex, Gabriella, si ritroverà a Milano da sola e senza il marito Cosimo che ha scelto di trasferirsi per un po' di tempo a Parigi. Si riaccenderà la fiamma della passione tra Gabriella e Salvatore?

Inoltre, pare che Salvatore sia destinato ad avere un certo feeling con Irene Cipriani, anche se al momento non si sa se tra i due sboccerà l'amore.