La serie televisiva di origini turche intitolata Brave and Beautiful, prosegue la propria messa in onda su Canale 5.

Dalle anticipazioni su ciò che succederà nella puntata in programmazione il 3 agosto 2021 sul piccolo schermo, si evince che il diabolico piano messo in atto dai due ex cognati Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) con la complicità di Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) per non far venire alla luce il loro vero volto, inizierà a dare i propri frutti: in particolare Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) sarà vittima di un complotto della moglie di Korhan Korludağ (Erkan Avcı).

Il coraggioso giovane giunto a Korludag per vendicarsi si troverà in pericolo quando Turan Fişekçi (Serhat Parıl), accompagnato dalla sua squadra di uomini e convinto che lui sia intenzionato ad attentare alla sua vita, non ci penserà due volte a fargli del male ferendolo in pieno petto.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio di martedì 3 agosto: Cahide fa un tranello a Cesur

Nel corso dell’episodio dello sceneggiato (dal titolo originale Cesur ve Güzel) che verrà trasmesso su Canale 5 martedì 3 agosto 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, si evince che Cesur farà i conti con un grosso problema a quanto pare non preso in considerazione, visto che cadrà in una trappola architettata da Cahide con la collaborazione di Bulent e Hulya.

Scendendo nel dettaglio Cesur arriverà a credere che Sühan (Tuba Büyüküstün) abbia bisogno del suo aiuto, mentre invece si tratterà di un messaggio inviato dalla cognata della fanciulla.

Il protagonista verrà ferito da Turan nel bel mezzo di una sparatoria, in cui rischierà la vita anche il suo fidato complice Rifat (Müfit Kayacan): nello specifico l’ex detenuto non rimarrà di certo fermo a guardare quando la sua ex amante gli farà intendere che Cesur ha il compito di ucciderlo.

Tahsin e gli uomini di Mithat decisi a sbarazzarsi di Cesur

Nel contempo il potente proprietario terriero Tahsin (Tamer Levent) dopo essere andato a trovare la figlia Sühan (Tuba Büyüküstün) a Istanbul con l’intento di riuscire a chiarire, avrà un obiettivo comune con gli uomini di Mithat (Yaşar Akın), poiché alla loro stessa maniera aspetterà l’arrivo di Cesur per riuscire a sbarazzarsi di lui una volta per tutte.

Quali saranno le condizioni di salute di Cesur? Si salverà scampando quindi dalla morte dopo aver avuto la peggio, oppure a uscirne vincitori saranno i suoi nemici? Questo e molto altro sarà chiarito nei prossimi episodi.