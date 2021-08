Ci saranno tante novità nelle nuove puntate di Love is in the air in programma dal 9 al 13 agosto su Canale 5. Gli spoiler della Serie Tv turca riportano che Serkan Bolat inizierà ad avere dei sospetti su Efe Akman.

L'architetto, infatti, scoprirà che qualcuno ha manomesso i suoi progetti.

Anticipazioni Love is in the air: puntate da lunedì 9 a venerdì 13 agosto

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti gli episodi che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto rivelano che i coniugi Kafescioglu chiederanno ad Eda e Serkan di aiutarli a ristrutturare la loro nuova casa.

L'architetto e la fioraia si garantiranno a vicenda la massima professionalità per unire le forze per portare a termine il progetto. In questo frangente, Yildiz accuserà un forte mal di pancia e un fastidioso senso di nausea. Ovviamente Bolat inizierà a preoccuparsi e a pensare che sia incinta.

Nonostante ciò, i due continueranno a darsi da fare per ultimare il progetto per la casa dei Kafescioglu. Questi ultimi, intanto, saranno piuttosto provati perché chiamati a gestire gli impegni di lavoro e quelli familiari. Soprattutto la donna apparirà alquanto stanca, avendo partorito da poco.

Eda avrà allora la brillante idea di proporsi come baby-sitter del bimbo per far sì che la neo-mamma possa sistemare il nuovo appartamento prima dell'inizio dei lavori.

Serkan sospetta che Eda sia incinta

Eda continuerà ad accusare dei malesseri, mentre la cliente le confiderà di essere nuovamente incinta. La fioraia darà alla giovane alcuni consigli per gestire al meglio la dolce attesa. Serkan ascolterà di nascosto la conversazione, e comincerà a sospettare che Yildiz sia in attesa di un bambino.

Anche Ayfer avrà lo stesso presentimento dopo aver ricevuto una telefonata da Aydan.

Eda, invece, coinvolgerà Serkan nel prendersi cura del figlio dei Kafescioglu. L'architetto cercherà così di approcciarsi al piccolo, anche se i suoi modi saranno alquanto goffi.

Intanto Ayfer e Aydan, allarmate, correranno a casa per chiedere a Eda una spiegazione plausibile.

Da questo momento scatteranno dei siparietti divertenti che vedranno coinvolti proprio Yildiz e Serkan, e che termineranno quando interverrà Asli per chiarire ogni dubbio.

Bolat crede che Efe abbia complottato contro di lui

Asli confesserà all'architetto di essere in attesa di un secondo figlio. Eda, intanto, prometterà ad Aydan di aiutarla a fare un viaggio virtuale a Londra. La madre di Serkan le sarà molto grata, mentre Seyfi farà capire ad Ayfer che le piacerebbe diventare la nuova giardiniera della villa.

Ceren porterà Ferit in un canile affinché possa adottare un cane e liberarsi così del rancore che nutre nei confronti di Selin. Serkan preparerà i disegni per dare il via ai lavori alla casa dei Kafescioglu.

Efe però modificherà i progetti, e il suo sabotaggio avrà un esito drammatico. Il tetto dell'abitazione, infatti, crollerà, mettendo l'Art Life nei guai.

Tutti crederanno che sia stato un errore di Serkan, mentre Eda ipotizzerà che qualcuno abbia complottato contro di lui. Bolat sospetterà di Efe, mentre Yildiz punterà il dito contro Selin che respingerà con forza le accuse.