Prende forma il cast del Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. In queste settimane sono circolate un po' di indiscrezioni sui nuovi concorrenti che potrebbero prendere parte alla trasmissione Mediaset e tra questi è spuntato anche il nome di Katia Ricciarelli. L'ex moglie di Pippo Baudo, intervistata dal settimanale "Chi", ha rotto il silenzio, confermando che sarà nel cast di questa sesta edizione del reality show.

Le prime anticipazioni sul ritorno del Grande Fratello Vip di Signorini

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che la prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre su Canale 5 e che, anche quest'anno, il programma sarà trasmesso con un doppio appuntamento settimanale in prime time.

Oltre alla diretta del lunedì, si aggiungerà quella del venerdì: in questo modo, quindi, Signorini sfiderà non solo le fiction di Rai 1 ma anche Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti che quest'anno ha arruolato nel cast due ex concorrenti della passata edizione del GF Vip. Trattasi di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, ai quali si aggiungerà anche Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini.

La conferma di Katia Ricciarelli: è la prima concorrente ufficiale del GF Vip 6

In attesa di scoprire chi vincerà la gara auditel di questa stagione televisiva autunnale, arrivano le prime anticipazioni ufficiali sul cast di concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip.

La prima a rompere il silenzio è stata Katia Ricciarelli che, intervistata proprio dal magazine diretto da Alfonso Signorini, ha confermato la sua partecipazione a questa sesta edizione del reality show di Canale 5.

"Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella casa il mio mondo, quello della lirica", ha raccontato l'ex moglie di Pippo Baudo.

Raz Degan sbotta contro il Grande Fratello Vip

Di sicuro, non varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà il modello e attore Raz Degan. In queste ore, sui social ha smentito a chiare lettere la sua partecipazione alla prossima edizione del GF Vip 6, chiarendo anche che non ci sarebbe stata nessuna richiesta per un compenso di 500 mila euro.

"Neanche per un milione", ha scritto Raz Degan su Instagram, che solo qualche giorno fa aveva definito la casa di Cinecittà "piena di spazzatura".

E poi ancora tra i nomi dei possibili concorrenti di questa sesta edizione, circola quello di Soleil Sorge, ex volto di Uomini e donne, in passato anche naufraga all'Isola dei famosi.

Sempre dal mondo della trasmissione di Maria De Filippi, potrebbe arrivare anche l'ex tronista Sophie Codegoni.