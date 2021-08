Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, interpretato fra gli altri da Tuba Buyukustun (Suhan Korludag) e Kivanc Tatlitug (Cesur Alemdaroglu). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 16 al 20 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla liberazione di Suhan, sul matrimonio di quest'ultima con Cesur, sulla morte di Mithat e sui tentativi fatti da Tahsin per vendicarsi di Suhan.

Mithat muore

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che Cesur riuscirà a liberare Suhan. Dopo aver scoperto che è stato il padre a farla rapire, la ragazza chiederà al suo amato di organizzare un finto matrimonio per vendicarsi. Nel frattempo, la polizia su segnalazione di Cesur perquisirà i camion di Mithat per poi arrestarlo per contrabbando di diasporo. A quel punto, Tahsin e Mehmet inizieranno a temere di essere scoperti soprattutto dopo che un testimone riconoscerà due uomini di Mithat fra i rapitori di Suhan. Bulent racconterà a Banu di aver scoperto che lei, da giovane, aveva tentato il suicidio, dopo che la sua relazione con Cesur era finita. Cahide verrà a sapere che la sua defunta suocera aveva lasciato un testamento in cui stabiliva che, dopo il matrimonio, Kohran avrebbe avuto la proprietà degli uliveti, mentre Suhan l'intera tenuta Korludag.

Per questo motivo, la donna chiederà a Tahsin di impedire in ogni modo in matrimonio fra Cesur e Suhan. Il Korludag non riuscirà ad impedire le nozze che avranno luogo poco dopo. Saputo ciò, Tahsin si sentirà male, ma quando Suhan e Korhan correranno in ospedale per controllare le sue condizioni di salute scopriranno che a morire è stato Mithat, l'unico testimone che avrebbe potuto raccontare a Cesur dettagli sul passato di suo padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tahsin dichiara guerra a Suhan

Per far dispetto ai neo sposi, Tahsin farà tagliare luce e acqua alla tenuta Alemdaroglu dove loro risiedono. Mihriban verrà a sapere da Banu la storia della famiglia di Cesur, mentre Riza deciderà di inviare una lettera a Cesur dopo aver saputo della morte di Mithat. Banu chiamerà Suhan per dimostrarle tutto il suo odio.

Dopo essere stato nuovamente nell'officina di Rifat, Bulent capirà che la sera del rapimento Suhan e Cesur erano scappati attraverso un tunnel sotterraneo. Suhan ritornerà a casa Korludag per recuperare il testamento di sua madre, mentre Korhan chiederà a Mehmet di riferirgli il giorno in cui Cesur è arrivato a Korludag. Per mettere in difficoltà Suhan, Tahsin obbligherà gli operai della sua officina a prendersi delle ferie obbligatorie. Suhan lo scoprirà e distruggerà con rabbia tutte le creazioni del suo laboratorio per poi riuscire a calmarsi soltanto grazie a Cesur. Sarà proprio in quell'occasione che i due giovani capiranno quanto si amano.