È tempo di cambiamenti per la domenica televisiva di Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi palinsesti di Mediaset, rivelano che si è scelto di modificare completamente l'assetto della programmazione del dì di festa, sia in daytime che in prima serata.

Fino allo scorso anno, la protagonista indiscussa della domenica Mediaset era Barbara d'Urso, in onda al pomeriggio con Domenica Live e poi la sera con il talk show Live - Non è la d'Urso. Quest'anno, invece, tutto ciò non avverrà: tra le new entry spiccano i nomi di Anna Tatangelo ed Enrico Papi.

Rivoluzione in casa Mediaset, da settembre cambia la domenica

Nel dettaglio, la nuova domenica pomeriggio di Canale 5 a partire dal mese di settembre, prevede la messa in onda delle soap nella prima parte del pomeriggio, dopodiché al posto di Domenica Live, ci sarà spazio per una nuova staffetta tra due programmi che terranno compagnia al pubblico.

Trattasi di Scene da un matrimonio, il programma che va a curiosare dietro le quinte del giorno speciale di alcune coppie pronte a pronunciare il fatidico sì.

La trasmissione, che in passato è stata portata al successo da Davide Mengacci, verrà riproposta in chiave moderna con la conduzione di Anna Tatangelo.

La cantante, ex compagna di Gigi D'Alessio, si cimenterà in questa nuova avventura che segnerà il suo debutto nella domenica pomeriggio di Canale 5.

Riuscirà a tener testa agli ascolti di Domenica In, condotto anche quest'anno da Mara Venier su Rai 1?

Silvia Toffanin debutta nella domenica pomeriggio di Canale 5

A seguire, poi, al termine di Scene da un matrimonio, ci sarà spazio per il debutto della versione domenicale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno raddoppierà il suo appuntamento su Canale 5.

Il programma andrà in onda poco dopo le ore 17 e proporrà al pubblico nuove interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e anche ai protagonisti dei vari reality show che saranno in onda da settembre sulle reti Mediaset.

Cambiamenti in vista anche per la prima serata domenicale di Canale 5, dove non ci sarà spazio per la nuova edizione di Live, condotto da Barbara d'Urso.

Le novità della domenica sera di Canale 5 senza Barbara d'Urso

Le anticipazioni sui palinsesti di settembre rivelano che, a prendere in mano le redini della domenica sera sarà Enrico Papi, che tornerà in casa Mediaset dopo un lungo periodo di assenza.

Papi condurrà la nuova edizione di Scherzi a parte, in onda a partire dal 19 settembre, affiancato a diverse vallette che cambieranno di settimana in settimana.

Sempre di domenica sera, da ottobre/novembre, arriverà poi anche Michelle Hunziker, protagonista della nuova edizione del talent show All Together Now.