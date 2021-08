Grandi novità nel cast de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre in prima visione assoluta. Le novità non mancheranno in questa nuova stagione che si preannuncia densa di sorprese, colpi di scena, graditi ritorni ma anche delle new entry che non passeranno inosservate. Tra queste va segnalato l'arrivo di un nutrito gruppo di nuove veneri che animerà le vicende del celebre grande magazzino, tra cui quella interpretata dall'attrice Gaia Bavaro.

Arrivano nuove veneri nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci saranno delle novità legate alla presenza di nuove Veneri che entreranno in scena e che diventeranno, col passare delle settimane, protagoniste delle nuove trame.

Tra le new entry annunciate, che vestiranno i panni di nuove veneri de Il Paradiso, ci saranno le attrici Valentina Bartolo e Lucrezia Massari ma ci sarà anche una terza protagonista che entrerà in scena nelle dinamiche della seguitissima soap opera.

Trattasi della giovane attrice Gaia Bavaro, classe 1994, che sarà un'altra delle new entry di questa sesta stagione in onda da settembre in poi su Rai 1.

Come si inseriranno le nuove veneri all'interno delle dinamiche del grande magazzino? Saranno protagoniste di nuovi amori che sbocceranno nel corso delle nuove puntate della soap?

Il ritorno di Anna Imbriani nella soap: anticipazioni Il Paradiso 6

C'è da scommettere che le sceneggiature non deluderanno le aspettative dei numerosi fan che questa estate hanno dovuto "accontentarsi" delle repliche trasmesse in daytime sulla rete ammiraglia.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in questa nuova stagione ci sarà spazio anche per dei ritorni in scena importanti.

Uno di questi è quello che porta il nome di Anna Imbriani, la quale tornerà di nuovo in scena dopo un lungo periodo di assenza.

Roberto Landi ritrova il suo amico Vittorio nella sesta stagione della soap

La donna rimetterà piede a Milano con sua figlia, ma senza suo marito: è rimasta vedova e dopo le difficoltà incontrate nel fare tutto da sola con una bambina di pochi anni, ha scelto di ritornare di nuovo a Milano.

Le vicende di Anna Imbriani, finiranno per intrecciarsi con quelle di un altro protagonista della soap che tornerà in scena in questa sesta stagione.

Trattasi del pubblicitario Roberto Landi, che il pubblico ritroverà al fianco di Vittorio Conti, suo amico di vecchia data, col quale tornerà a collaborare.

Roberto tornerà a Milano con una maggiore consapevolezza di se stesso e, soprattutto, senza voler più nascondere la sua omosessualità, come aveva fatto in passato.