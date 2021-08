Non accennano a placarsi le chiacchiere sul cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip: alle già ufficiali Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, i giornalisti stanno accostando altri potenziali concorrenti. L'ultimo nome spuntato fuori è quello di Gianmaria Antinolfi: il napoletano è conosciuto soprattutto per essere l'ex fiamma di Belen Rodriguez e di Dayane Mello.

Rumor sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando mancano poche settimane al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sono tanti i Gossip che stanno circolando sui futuri abitanti della casa più spiata d'Italia.

Secondo 365 magazine, testata giornalistica online vicina ad Alfonso Signorini, infatti, un imprenditore napoletano conosciuto soprattutto per i suoi amori da copertina, varcherà la soglia della porta rossa il 13 settembre prossimo.

Tra i concorrenti del reality-show che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo, dunque, dovrebbe esserci anche Gianmaria Antinolfi, un manager che nel recente passato ha avuto flirt con donne bellissime del mondo dello spettacolo.

Il portale vicino a Signorini sostiene che, a confermare l'indiscrezione, siano state fonti sicure e attendibili, ma c'è da precisare che per il momento gli addetti ai lavori non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.

Il passato con Belen e il futuro al Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi è noto al grande pubblico per essere stato paparazzato in compagnia di Belen Rodriguez nell'estate del 2020. Pochi mesi dopo essersi separata per la seconda volta da Stefano De Martino, l'argentina venne beccata tra le braccia dell'imprenditore in vacanza a Capri.

Nonostante i baci appassionati che i due si scambiarono in quell'occasione sotto gli occhi di tutti, il flirt durò poche settimane: una breve frequentazione quella tra la soubrette e il manager che è passata anche da incontri quasi "clandestini" a Ibiza.

Il possibile concorrente del Grande Fratello Vip 6, però, ha frequentato anche un'altra bellissima dello spettacolo che proprio l'anno scorso ha partecipato al reality-show di Canale 5: si tratta di Dayane Mello, finalista della quinta edizione.

L'uomo e la brasiliana hanno vissuto una fugace passione ancor prima che lui conoscesse Belen, con la quale pare non sia rimasto in buoni rapporti: dopo di lui, la bella presentatrice Mediaset ha incontrato Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marì.

I primi vipponi ufficiali del Grande Fratello Vip

Per il momento, sono soltanto due i concorrenti che gli addetti ai lavori hanno ufficializzato a meno di tre settimane dal debutto della nuova stagione del Grande Fratello Vip.

Una decina di giorni fa, Katia Ricciarelli ha confermato che entrerà nella casa più spiata d'Italia: una sfida, la sua, che le permetterà di farsi conoscere pienamente e di divulgare il più possibile la sua arte, ovvero la musica classica e lirica (con il lasciapassare di Alfonso Signorini, grande appassionato del genere).

Mercoledì 25 agosto è stata confermata nel cast Sophie Codegoni: la giovane ha partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista un anno fa, e negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per veri o presunti flirt con personaggi famosi come il calciatore Niccolò Zaniolo e Fabrizio Corona.

Il cast del format Mediaset, comunque, dovrebbe essere composto da almeno venti celebrità: quella che inizierà lunedì 13 settembre, infatti, potrebbe essere l'edizione più lunga della storia del programma, perché si dice che potrebbe durare fino a nove mesi se gli ascolti dovessero soddisfare la rete.