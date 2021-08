Amici 21 prenderà via tra meno di un mese ma i ragazzi dell'edizione numero 20 continuano ad essere seguitissimi sui social e non solo per la loro arte. Infatti, il talent di Maria De Filippi ha regalato ai telespettatori, oltre a grandi spettacoli dove musica e danza l'hanno fatta da padrone, anche molti momenti dedicati all'amore. Se la coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni si è fortificata durante il talent e sta continuando anche a telecamere spente, lo stesso non si può dire della relazione che era nata tra Ak7even e Martina Miliddi.

I due si sono lasciati e la ballerina ha mostrato il suo interesse nei riguardi di Raffaele Renda, tanto da iniziare una storia con quest'ultimo una volta che entrambi sono stati eliminati. Martina nelle scorse ore ha fatto una dedica molto sentita a Renda, ma le parole usate potrebbero aver infastidito Aka7even, tant'è che il tweet da lui pubblicato dopo la dichiarazione della sua ex è stata letta dai fan come una frecciatina. Secondo Aka7even a parlare per lui è la musica.

Possibile frecciatina di Aka7even contro Martina

'Bello sputare nel piatto dove si mangia. A me parla la musica', ha cinguettato Aka7even ieri. A chi era rivolto il suo pensiero? Per i fan del cantante non ci sono dubbi: l'artista avrebbe lanciato una frecciatina alla sua ex Martina Miliddi.

Infatti, se recentemente il cantautore di Amici 20 ha dichiarato di provare interesse nei riguardi di una ragazza ma sulla quale intende mantenere la privacy, le parole usate dalla ballerina per esprimere il suo amore nei riguardi del suo nuovo fidanzato lascerebbero intendere, in maniera neanche troppo velata, che in realtà l'interesse della Miliddi sarebbe stato rivolto da sempre a Raffaele.

Ovvio che tali parole non hanno fatto piacere a Luca, questo il nome all'anagrafe del cantante di Loca.

Leggere nero su bianco di non aver mai avuto la piena attenzione di una ragazza di cui era innamorato potrebbe non essere stato gradevole per Aka7even. I fan si sono divisi: se da un lato in molti hanno appoggiato l'amarezza di Luca, dall'altra alcuni non hanno apprezzato il modo del cantante di esprimere il suo punto di vista, ritenendolo un modo per attirare odio nei confronti di Martina.

Insomma, pare proprio che nonostante il tempo passato, il dolore provato da Aka7even non sia del tutto archiviato.

La dedica di Martina a Renda

'Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica', ha scritto Martina a Raffaele sui social aggiungendo che adesso non vuole più fare a meno di lui. La ballerina ha completato la doce dedica così: "Non avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa". Resta da vedere quali saranno le prossime mosse social dei tre protagonisti del triangolo amoroso di Amici 20 che continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori del programma.