Barbara D'Urso si prepara al ritorno in televisione con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Il talk show Mediaset, giunto alla sua tredicesima stagione di messa in onda, quest'anno presenterà delle novità importanti legati in primis ai contenuti del talk show ma anche alla durata. La prima puntata è fissata per lunedì 6 settembre e si andrà avanti per tutta la stagione televisiva 2021/2022.

Barbara d'Urso presenta le novità di Pomeriggio Cinque

Nel dettaglio, intervistata da "Sorrisi e Canzoni", Barbara d'Urso ha anticipato quelle che saranno le novità del suo talk show feriale in onda su Canale 5.

Il programma partirà il prossimo 6 settembre, in rigorosa diretta dagli studi di Cologno Monzese e andrà in onda a partire dalle 17:35 circa, subito dopo l'appuntamento quotidiano con la soap opera turca per conquistare il gradimento e l'interesse del pubblico della rete ammiraglia.

"Pomeriggio Cinque non ha mai smesso di evolversi e anche quest'anno lo farà con delle novità d'impatto: grafica nuova, studio in parte modificata, più moderno e ancora più aperto alla realtà, sigla nuova", ha dichiarato la presentatrice partenopea .

Via gli opinionisti fissi da Pomeriggio Cinque

Ma, soprattutto, una delle novità più importanti di Pomeriggio Cinque riguarderà "l'abolizione" del fatidico salotto che da anni ormai contraddistingueva la seconda parte del talk show feriale di Canale 5.

Fino allo scorso anno, infatti, dalle 18:00 in poi, il programma accoglieva in studio una marea di opinionisti pronti a commentare le notizie di gossip, cronaca rosa ma anche quelle dei concorrenti dei vari reality show in onda sulle reti del Biscione, tra cui il Grande Fratello Vip.

"Vogliamo superare il concetto di salotto e anche di opinionisti", ha dichiarato la conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha poi aggiunto che ci saranno comunque diversi volti conosciuti che commenteranno i vari fatti del giorno.

Il futuro di Barbara d'Urso a Mediaset: forse ci sarà anche un prime time su Canale 5

Quest'anno, però, maggiore importanza sarà il dato all'attualità che entrerà di getto nella scaletta del talk show Mediaset.

La conduttrice ha poi confermato che ci sarà una prima parte dove ci saranno i collegamenti con i vari inviati, per avere gli ultimi aggiornamenti sui casi di cronaca del momento.

Quello con Pomeriggio Cinque, al momento, sarà l'unico impegno previsto per Barbara d'Urso nel corso della prossima stagione televisiva 2021/2022.

Nei prossimi mesi, però, non si esclude che possa tornare in onda anche in prime time con un nuovo progetto al momento ancora "top secret".