Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful e le anticipazioni turche della soap opera in onda con successo su Canale 5, rivelano che ci saranno delle novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Cahide, la quale si ritroverà con le spalle al muro dopo tutte le bugie dette al marito sulla finta gravidanza. Per Korhan, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e l'uomo si scaglierà duramente contro Bulent.

Cahide smascherata da suo marito sulla gravidanza: anticipazioni turche Brave & Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di Brave and Beautiful che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Cahide scoprirà di essere realmente incinta.

Un vero e proprio choc per la donna, la quale credendo di non poter avere figli, aveva chiesto a Hulya di mettere al mondo suo figlio che poi le avrebbe "donato" per far credere a tutti che si trattava del figlio di Korhan.

Dal momento in cui la donna si ritroverà per davvero in dolce attesa, deciderà di venir meno al patto e all'accordo che aveva stabilito con Hulya, ma quest'ultima non resterà con le mani in mano.

Le trame turche della soap opera turca, infatti, rivelano che la reazione di Hulya non sarà delle migliori e si scaglierà duramente contro Cahide, cominciando a ricattarla.

Korhan deluso da sua moglie e dalle sue bugie

La donna, infatti, ha in mano una chiavetta contenente i filmati e le conversazioni che ci sono state tra di loro, dove si vede anche Cahide indossare il finto pancione per inscenare la gravidanza con suo marito.

Tali filmati saranno visti anche dallo stesso Korhan, che di fronte a questa sconcertante realtà dei fatti, resterà a dir poco perplesso e senza parole.

Per l'uomo, infatti, sarà un durissimo colpo da digerire: non riuscirà ad accettare il fatto che sua moglie gli abbia mentito in maniera così spudorata, motivo per il quale non vorrà più saperne di lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E così, dopo che Korhan ribadirà l'idea di non volerla perdonare, Cahide troverà ospitalità a casa di Bulent e Mihriban, dove potrà restare per un po' di tempo.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Korhan si ritroverà ad origliare una conversazione tra Sirin e Reyhan dove si parlerà del rapporto confidenziale tra Bulent e e Cahide.

Korhan si scaglia contro Bulent: trame turche Brave & Beautiful

Immediata la reazione di Korhan, il quale non avrà dubbi sul fatto che tra sua moglie e Bulent ci sia del tenero e per questo motivo andrà in escandescenza.

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Brave and Beautiful, rivelano che in preda alla delusione e dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, Korhan si lascerà andare ad una scenata plateale nei confronti di Bulent.

Dopo averlo raggiunto all'interno di un ristorante, dove saranno presenti anche Serkan e Suhan, si lascerà andare a delle accuse pesanti nei confronti dell'uomo, ritenendo che sia lui l'amante di sua moglie in dolce attesa.

Un duro colpo per Bulent che, dopo la sfuriata di Korhan, negherà subito tutto e manderà via di casa Cahide.