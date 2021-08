Cambia la programmazione Mediaset a partire da settembre 2021 e a farne le spese sarà in primis la conduttrice Barbara D'Urso.

Nel corso delle ultime stagioni televisive, sono state davvero tante le trasmissioni affidate alla presentatrice partenopea, protagonista sia in daytime che in prime time su Canale 5. Per la nuova stagione televisiva 2021/2022, però, è in programma una "rivoluzione" e gli spazi televisivi di Barbara d'Urso saranno notevolmente ridotti, con la cancellazione di diversi programmi.

Le novità della programmazione Mediaset da settembre 2021: Barbara d'Urso ridimensionata

Nel dettaglio, le anticipazioni sui cambio programma Mediaset del prossimo settembre, prevedono la cancellazione di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, entrambi fino a pochi mesi fa condotti dalla presentatrice partenopea e trasmessi nel dì di festa di Canale 5.

Dal prossimo autunno, in daytime ci sarà spazio per il debutto di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, seguito da una seconda puntata settimanale di Verissimo, che raddoppierà dal sabato andando in onda anche alla domenica pomeriggio.

Di sera, invece, al posto del talk show Live ci sarà spazio per la messa in onda di programmi di puro intrattenimento, tra cui Scherzi a parte, che tornerà con la conduzione di Enrico Papi.

Pomeriggio Cinque ridotto nella durata

Ma le novità non si fermano a queste, dato che Barbara d'Urso subirà una netta riduzione anche nel daytime feriale di Canale 5, dove è stata riconfermata al timone di Pomeriggio Cinque.

Il talk show Mediaset, in questa nuova stagione televisiva, sarà incentrato soprattutto su cronaca nera, attualità, politica e storie di gente comune, perdendo completamente tutta la seconda parte che fino allo scorso anno era incentrata su gossip, cronaca rosa e reality show.

Di conseguenza, cambierà anche la durata complessiva di Pomeriggio Cinque e dal prossimo 6 settembre, il programma prenderà il via alle ore 17:35 circa, subito dopo l'appuntamento con la soap Love is in the air, che proseguirà la propria messa in onda in daytime.

Il possibile ritorno di Barbara d'Urso in prime time

Insomma una piccola rivoluzione quella si aprirà in casa Mediaset, dove si andrà incontro a un ridimensionamento dello spazio dedicato alla conduttrice, la quale però - in una recente intervista - ha promesso che presto tornerà in prime time con un nuovo programma di intrattenimento.

Tra i vari titoli che erano venuti fuori, anche quello de La Talpa, il reality game che tornerà in onda nel corso del 2022 in prime time su Canale 5. A quanto pare, però, non dovrebbe essere Barbara d'Urso a prendere in mano le redini di questa trasmissione, in passato presentata da Paola Perego.