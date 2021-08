La registrazione di Uomini e Donne del 30 agosto ha fornito novità sia per quanto riguarda il trono over, sia per il trono classico. Nel corso della terza giornata di riprese della nuova stagione, Andrea Nicole ha dimostrato di avere un carattere particolare, al punto da mettere in difficoltà i suoi corteggiatori. Inoltre, non sono mancati battibecchi fra Gemma Galgani e Tina Cipollari, a causa dell'intervento al décolleté della dama torinese.

Uomini e Donne, anticipazioni: i corteggiatori di Andrea Nicole in difficoltà

Fra le novità dell'edizione 2021/2022 di Uomini e donne c'è, per la prima volta, una tronista transessuale: Andrea Nicole.

La modella è stata protagonista della registrazione del 30 agosto e, nel corso delle riprese, ci sono stati problemi fra la single e i suoi corteggiatori. Infatti, a differenza di come era apparsa durante la presentazione, Andrea Nicole ha rivelato un carattere talmente particolare, da mettere in difficoltà ragazzi arrivati in studio per conquistarla. Inoltre, i corteggiatori, a causa anche del trascorso che ha vissuto la tronista, hanno detto di essere incerti se continuare a volerla conoscere.

Uomini e Donne, prossime puntate: battibecchi fra Gemma e Tina

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 30 agosto non sono mancati i battibecchi fra Gemma e Tina. In particolar modo, Galgani, che aveva già subito le critiche di Cipollari riguardo al suo intervento al décolleté, anche nella terza giornata di riprese ha ricevuto attacchi dall'opinionista del dating show di Maria De Filippi.

Tina ha infatti accusato Gemma di avere scelto di rifarsi il seno durante la pausa estiva, soltanto per potere attirare corteggiatori più giovani.

Uomini e Donne: Gemma è pronta a un nuovo amore dopo l'intervento

Al momento, non è chiaro come si sia difesa la dama torinese di fronte alle critiche mosse da Cipollari. L'unica cosa certa è che il décolleté di Gemma sta suscitando critiche non solo da parte dell'opinionista di Uomini e Donne, ma anche sul web.

In un'intervista esclusiva per il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Galgani ha rivelato di essere pronta ad un nuovo amore dopo essersi sottoposta all'intervento al seno. Per quanto riguarda Andrea Nicole, invece, che da otto anni per la legge italiana è una donna, allo stato attuale avrà un trono in salita, dal momento che i suoi corteggiatori sono in bilico, incerti se continuare il loro percorso nel dating show.

Non resta pertanto che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Gemma e Andrea Nicole riusciranno a trovare l'uomo della loro vita, con cui lasciare la trasmissione.