Cambiano i palinsesti de La7 a partire dalla stagione autunnale 2021. Per tutta l'estate si è parlato di un possibile addio di Massimo Giletti alla rete diretta da Ubano Cairo. Un'indiscrezione che, in parte, trovava conferma in alcune dichiarazioni del conduttore e giornalista, che lo scorso anno al termine della stagione aveva lasciato intendere un suo possibile addio alla rete. A quanto pare, però, non sarà così: l'addio di Giletti è saltato e tornerà nuovamente in prime time con il suo talk show politico Non è l'Arena così come ci sarà spazio per la nuova stagione di Atlantide.

Salta l'addio di Giletti a La7: le novità dei palinsesti 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio palinsesti de La7 per la stagione autunnale, rivelano che in prima serata è confermato il ritorno di Massimo Giletti.

Il conduttore sarà nuovamente impegnato con il suo talk show Non è l'Arena che quest'anno, però, cambierà giorno di programmazione in televisione.

In questi anni, Giletti è sempre andato di domenica sera e soprattutto nel corso dell'ultima stagione televisiva, ha dovuto affrontare la concorrenza di Che tempo che fa e Live - Non è la d'Urso, entrambi programmi competitor che come quello de La7, mescolavano attualità e politica.

Il ritorno di Non è L'Arena ma cambia giorno

I risultati per Giletti, però, non sono mai mancati e il suo talk show serale ha sempre conquistato una media che oscillava tra il 7 e il 9% di share, con picchi che hanno superato anche il 10% durante alcuni appuntamenti.

E così, il talk show ritornerà in onda in autunno: la messa in onda è prevista a partire dal mese di ottobre anche se in un giorno diverso rispetto a quello del passato.

Non è l'Arena, infatti, dovrebbe andare in onda di mercoledì sera, subito dopo l'appuntamento con il talk show di Lilli Gruber.

Una notizia che trova conferma anche da un tweet di Andrea Purgatori, un altro volto di spicco de La7, al timone del programma di divulgazione culturale, Atlantide - Storie di uomini e mondi.

Atlantide passa alla domenica: cambia il palinsesto de La7

Fino allo scorso anno, il programma di Purgatori ha sempre occupato la serata del mercoledì ma, dalla prossima stagione televisiva, cambierà giorno per lasciare spazio al talk politico di Massimo Giletti.

"E noi andiamo la domenica. Non abbiamo paura di nessuno", ha scritto Purgatori in un tweet social in un cui confermava il cambio programmazione per il suo Atlantide per questa nuova stagione televisiva autunnale 2021.

Come se la caveranno i due programmi in questa nuova collocazione? Giletti riuscirà a portarsi il suo pubblico domenicale al mercoledì sera? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.