Nuovo colpi di scena in arrivo dalle puntate di Beautiful appena trasmesse in America. Dalle anticipazioni infatti, si viene a sapere che Eric Forrester sarà diventato impotente e questa sua nuova condizione lo porterà a rifiutarsi di restare in intimità con la moglie Quinn. Quest'ultima, dopo aver tradito Eric con Carter ed essere stata perdonata dal marito, verrà quindi a sapere della nuova condizione di Eric e si mostrerà comprensiva con lui.

Anticipazioni Beautiful: Eric rifiuta di avere rapporti intimi con Quinn

Le puntate americane di Beautiful svelano nuove e importanti novità riguardanti il patriarca dei Forrester, Eric.

Il padre di Ridge riuscirà a perdonare Quinn per il tradimento con Carter e rinnoverà i voti nuziali con Fuller con una cerimonia simbolica. Da quanto si apprende, la prima notte che seguirà la loro riconciliazione non andrà come sperato, visto che Eric si rifiuterà di restare in intimità con la moglie, fingendo di dormire. Non sfuggiranno ai fan più attenti le lacrime di Eric e che non faranno presagire nulla di buono. Un fatto insolito anche per i telespettatori di Beautiful che, nel corso degli anni, hanno sempre visto Eric come una persona molto sensibile al fascino femminile.

Eric confessa a Quinn di essere diventato impotente

Dagli spoiler made in Usa, si verrà a sapere ben presto la verità sullo strano comportamento del padre di Ridge.

L’uomo, infatti, confesserà a Quinn di soffrire di una disfunzione erettile che gli impedirà di avere rapporti intimi con lei. Dalle anticipazioni, non sarà ben chiaro da quando Eric soffrirà di questa patologia, visto che poco tempo prima, tra i due non sembravano esserci problemi. A questo punto, quale sarà la reazione di Quinn?

Gli spoiler raccontano di una Fuller comprensiva, pronta a rassicurare il marito circa una possibile risoluzione del problema attraverso farmaci e specialisti del settore.

Beautiful, nuove puntate: Quinn comprensiva con Eric

Nonostante le rassicurazioni di Quinn, l'impotenza di Eric potrebbe diventare un problema per la coppia, appena riappacificatasi dopo il tradimento di lei con Carter.

Proprio quest'ultimo potrebbe ritornare prepotentemente nella vita di Fuller, dando il via ad una story line ancor più complicata. L' avvocato, infatti, molto più giovane e aitante di Eric, potrebbe far di nuovo far perdere la testa a Quinn. La madre di Wyatt cadrà di nuovo in tentazione? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap Tv americana per scoprirlo.

Per non perdere nulla delle vicende legate ad Eric e a tutta la famiglia Forrester, si ricorda che Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi nel consueto orario delle 13:40.