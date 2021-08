Brutta notizia a livello professionale per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, che sta vivendo un'ottima estate da questo punto di vista, grazie al successo del programma 'Battiti Live', avrebbe chiesto un cachet troppo elevato per la conduzione del programma comico dal titolo 'Honolulu', il programma che dovrebbe andare in onda a partire dall'autunno in prima serata.

Gregoraci, salta la conduzione di 'Honolulu'

Sembrava tutto pronto per una novità sotto l'aspetto professionale per Elisabetta Gregoraci, con i suoi fan che attendevano trepidanti.

Invece, per l'ex gieffina dovrebbe essere tutto saltato e una delle cause per la mancata riuscita del progetto sarebbe stato proprio l'atteggiamento che la showgirl calabrese avrebbe assunto, che ha finito con l'indispettire i produttori del programma. Si attendeva soltanto la firma prima dell'annuncio ufficiale e, invece, vi è stato un vero e proprio dietrofront che ha compromesso i programmi. I rumors riportati dalla rivista 'Nuovo' diretta da Riccardo Signoretti, fanno riferimento ad un cachet troppo esoso richiesto da Elisabetta Gregoraci. Lo show televisivo dovrebbe essere confermato ma alla conduzione ci sarà un altro volto.

Elisabetta al fianco di Enrico Papi in 'Scherzi a parte'

Qualche giorno fa i seguaci di Elisabetta Gregoraci avevano potuto festeggiare perché l'ex moglie di Flavio Briatore sarà la nuova valletta del programma Mediaset 'Scherzi a parte', condotto da Enrico Papi su Canale 5.

Le registrazioni del programma ci sono già state e la prima puntata andrà in onda domenica 19 settembre 2021. La soveratese non sarà l'unica donna che affiancherà Papi in questa avventura. Infatti, assieme alla soubrette ci saranno Antonella Fiordelisi, l'ex Miss Italia Carolina Stramare, Paola Di Benedetto e l'ex opinionista del Grande Fratello Vip, Antonella Elia.

'Scherzi a parte': edizione numero 15

La nuova edizione di Scherzi a parte andrà ad occupare lo slot che era riservato a 'Live - Non è la D’Urso' di Barbara D'Urso.

Questa del 2021 sarà la quindicesima edizione del programma e al centro ci sono i vip, vittime di scherzi più o meno innocenti. Scherzi a parte andrà in onda nelle domeniche sera per un totale di 6 puntate. Successivamente, lo show lascerà il posto al talent 'All Togheter Now' , che rappresenta un altro programma di punta Mediaset, con al timone la showgirl Michelle Hunziker.