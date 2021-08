Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, prevedono diverse novità sia in daytime che in prime time. Dei cambi programmazione riguarderanno in primis la fascia della domenica, che da settembre in poi subirà delle nette modifiche. Dopo l'uscita di scena di Barbara d'Urso, ci saranno delle new entry nel pomeriggio domenicale Mediaset e una di queste porta il nome di Anna Tatangelo. Cambiamenti in arrivo anche in prime time, dove la domenica sera debutterà Enrico Papi.

Le novità della domenica Mediaset: ecco come cambia la programmazione da settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno, rivelano che le variazioni di palinsesto più importanti sono quelle che riguarderanno la fascia della domenica pomeriggio.

In daytime, infatti, non ci sarà più spazio per il ritorno di Domenica Live: il talk show condotto da Barbara d'Urso è stato definitivamente cancellato dal palinsesto e non tornerà più a settembre.

Al suo posto ci saranno due nuovi programmi che occuperanno la fascia della domenica pomeriggio, dalle 16 in poi.

Il primo è Scene da un matrimonio, che ritornerà in onda su Canale 5 dopo anni di assenza e potrà contare sulla presenza di Anna Tatangelo come conduttrice.

Silvia Toffanin al posto di Barbara d'Urso

A seguire, poi, la seconda parte del pomeriggio festivo sarà nelle mani di Silvia Toffanin che proporrà al suo affezionato pubblico una puntata domenicale del suo talk show Verissimo.

Alle 18:45, invece, resta confermato l'appuntamento con Caduta Libera, il game show preserale condotto da Gerry Scotti che andrà in onda regolarmente anche di domenica sera.

Cambi di programmazione anche per la domenica sera Mediaset, visto che per tutta la stagione televisiva autunnale, ci sarà spazio per la messa in onda di nuovi show inediti.

La nuova domenica sera di Canale 5: Enrico Papi sfida Cattelan

Dopo la chiusura di Live - Non è la d'Urso, Mediaset tornerà a puntare sul puro intrattenimento, così come ha svelato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione tv 2021/2022.

Il primo show che sarà proposto di domenica sera è Scherzi a parte, che segnerà anche il ritorno a Mediaset del conduttore Enrico Papi.

Lo show sarà in onda a partire da domenica 19 settembre in prime time, subito dopo Paperissima Sprint, e per le prime due settimane dovrà vedersela contro lo show " Da Grande", che segnerà il debutto in Rai del conduttore Alessandro Cattelan.

Dalle settimane successive, invece, in prime time su Rai 1 torneranno le fiction mentre su Rai 3 ci sarà la nuova stagione di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto.