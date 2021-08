Cambia la programmazione di Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Le novità più importanti della rete ammiraglia Mediaset riguarderanno soprattutto il daytime, sia quello feriale, che quello del weekend. Le anticipazioni di queste ore rivelano che ci saranno delle novità legate al destino delle serie turche Love is in the air e Brave and Beautiful, che dal prossimo 13 settembre saranno sostituite dal ritorno di Uomini e donne e dai daytime dei vari reality show Mediaset.

Variazione palinsesti Mediaset da settembre: ecco come cambia la programmazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset del prossimo settembre rivelano che, da lunedì 13 settembre, Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia del primo pomeriggio.

La conduttrice sarà di nuovo al timone di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti, di cui sono già iniziate le registrazioni ufficiali.

Un ritorno attesissimo dal pubblico, considerato che la trasmissione riesce ad attirare l'attenzione di circa tre milioni di spettatori al giorno. Numeri ben distanti da quelli registrati dalle serie che questa estate hanno sostituito Uomini e donne.

Brave and Beautiful lascia spazio a Uomini e donne

Brave and Beautiful e Love is in the air, però, sono riuscite comunque a tenere alta l'attenzione del pubblico di Canale 5, permettendo alla rete di avere la meglio nella gara degli ascolti del primo pomeriggio.

La media attuale, infatti, risulta essere di circa 1,8 milioni di spettatori nel daytime estivo, con una media che oscilla tra il 15 e il 17% in daytime.

Sta di fatto che da lunedì 13 ritornerà Uomini e donne e poi dal 14 settembre sarà la volta anche del daytime del Grande Fratello Vip 6, cui seguirà quello di Amici 21 a partire da lunedì 20.

Insomma una programmazione decisamente ricca di appuntamenti quella della rete ammiraglia Mediaset, che dovrà fare a meno delle due serie tv turche.

La serie turca con Cesur verso la domenica pomeriggio di Canale 5

Cosa ne sarà delle avventure di Cesur-Suhan e della coppia Serkan-Eda? Al momento, secondo quanto apprende Blasting News, in casa Mediaset si starebbe vagliando l'ipotesi di far proseguire Love is in the air nel palinsesto feriale di Canale 5, mentre la soap con Cesur passerebbe nel weekend.

In questo modo Eda e Serkan continuerebbero a tener compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì su Canale 5, mentre Brave and Beautiful passerebbe alla domenica pomeriggio, a partire dal prossimo 19 settembre.

La soap con Cesur e Suhan, quindi, si ritroverebbe a far da traino al nuovo pomeriggio domenicale Mediaset, che in autunno prevede il debutto di Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio e a seguire l'appuntamento con Verissimo.