Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 30 agosto al 3 settembre, si tornerà a parlare del controverso rapporto tra Giancarlo e Silvia. A quanto pare quest'ultima deciderà di continuare a frequentare l'uomo, tenendo la famiglia all'oscuro di tutto, portando così avanti una vera doppia vita.

A tenere banco questa settimana sarà la storyline che vedrà Susanna vittima di una brutale aggressione. La ragazza si troverà in pericolo di vita, mentre Niko, disperato per l'accaduto, potrebbe rientrare tra i sospettati.

Fabrizio dovrà dividersi tra l'impegno per la sua azienda e quello per recuperare il rapporto con Marina, dispiaciuta per la partenza di Alice.

Samuel, convinto di essere rimasto solo e senza amici, inizierà a temere che Silvia sia in procinto di licenziarlo.

Il piccolo Jimmy, sarà sempre più "innamorato" di Cristina ma, a quanto pare, la bambina non condividerà lo stesso sentimento.

Tornata a Napoli, Serena dovrà fare i conti con il ritorno di Viviana. Quest'ultima, oltre ad aver riottenuto il suo vecchio lavoro, potrebbe entrare prepotentemente nella vita di Filippo.

Lunedì 30 agosto: Cristina snobba Jimmy

Nell'episodio di lunedì di Un posto al sole, Niko (Luca Turco), confuso dalla dichiarazione di Susanna (Agnese Lorenzini), deciderà di chiedere consiglio ad Angela (Claudia Ruffo). Quest'ultima farà riflettere il fratello su quelli che potrebbero essere i suoi reali sentimenti.

Rossella si preparerà ad affrontare il concorso per la specializzazione, nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci) tornerà a frequentare Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) in gran segreto.

Jimmy (Gennaro De Simone), alle prese con la sua cotta per Cristina Ferri (Camilla Cossu), non si renderà conto del fatto che la bambina non condivida i suoi stessi sentimenti.

Martedì 31 agosto: Susanna è stata aggredita

Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno stravolti dalla notizia della brutale aggressione ai danni di Susanna, in particolare Renato (Marzio Honorato) rimarrà profondamente scosso dall'accaduto. Nel frattempo Niko (Luca Turco), disperato per le condizioni della sua ex, potrà contare su tutto il sostegno dei familiari.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) troverà nella dottoressa Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli) un validissimo sostegno nel suo percorso verso la specializzazione.

Fabrizio (Giorgio Borghetti), sempre più impegnato nel rilancio della sua azienda, proverà a farsi perdonare, preparando una sorpresa a Marina (Nina Soldano) e ad Alice (Fabiola Balestriere), prima che quest'ultima parta per Londra.

Mercoledì 1º settembre: partono le indagini

Filippo (Michelangelo Tommaso), dopo avere ignorato i consigli di suo padre, agirà di testa sua prendendo un'importante decisione su Viviana (Angela Bertamino).

Le condizioni di Susanna si faranno sempre più preoccupanti, nel frattempo l'ispettore Torre (Claudio Botosso) farà partire in modo molto scrupoloso le indagini.

In seguito alla partenza di Alice per Londra, Fabrizio Rosato farà di tutto per appianare le sue divergenze con Marina.

Giovedì 2 settembre: Serena fa un incontro inaspettato

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si mostrerà molto preoccupato dall'atteggiamento di Filippo. Nel frattempo Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo) faranno ritorno a Palazzo Palladini, ma un incontro totalmente inaspettato potrebbe rovinare il loro rientro.

Procederanno, intanto, le indagini per trovare l'aggressore di Susanna e l'attenzione si sposterà sulle ultime persone che la ragazza ha incontrato.

Samuel (Samuele Cavallo), rattristato dagli ultimi eventi, cercherà un amico con cui sfogarsi e si convincerà di averlo trovato in Guido (Germano Bellavia).

Venerdì 3 settembre: Niko nei guai

Le condizioni di Susanna si faranno sempre più preoccupanti, nel frattempo la posizione di Niko si farà sempre più delicata.

Serena affronterà Roberto, convinta che sia stato l'uomo ad assumere Viviana, ma capirà che le cose stanno in maniera diversa. Inoltre, in seguito, la donna dovrà fare i conti con un'altra notizia ben più sconvolgente.

Samuel, dopo essersi confrontato con Guido, si convincerà del fatto di non avere amici e che Silvia sia pronta a licenziarlo.