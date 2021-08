Rosalinda Cannavò torna nuovamente al centro degli attacchi social. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 che, all'interno della casa di Cinecittà ha trovato l'amore al fianco di Andrea Zenga, in queste ultime ore si è ritrovata a fare i conti con le critiche e le offese da parte di un'utente social che l'ha definita "grassa" per stare al fianco di un uomo "fisicato" come Zenga. Immediata la reazione di Rosalinda che, come aveva già fatto in precedenza, ha scelto di rispondere per le rime a chi l'ha insultata.

Sui social, Rosalinda Cannavò insultata e definita 'grassa'

Nel dettaglio, una persona ha lasciato un commento decisamente poco carino nei confronti di Rosalinda Cannavò, tirando in ballo la sua forma fisica.

"Certo che Rosalinda vicino a quel fisicato di Andrea è proprio grassa", ha scritto questa persona sui social, credendo in un certo modo di poter ferire l'attrice siciliana, con tanto di risatine finali.

Immediata la reazione di Rosalinda, la quale dopo aver visto il commento ha scelto di replicare subito e quindi di non stare in silenzio.

La dura replica di Rosalinda che sbotta dopo le offese social

"Guarda meglio grassa come mi definisci tu, che cafona/e e ineducata/o come te. Viva le mie rotondità e quelle di tutte le donne.

Tiè", ha scritto Rosalinda sui social con tanto di foto in cui replicava la famosa scena dell'ombrello, con la quale si può dire che ha mandato gentilmente "a quel paese", la persona che l'ha criticata e offesa soltanto per il suo aspetto fisico.

Del resto non è la prima volta che Rosalinda si ritrova a fare i conti con dei commenti del genere, legati al suo aspetto fisico, da quando è finita l'esperienza del Grande Fratello Vip 5 ed è tornata a essere attiva anche sui social.

Già in precedenza, l'attrice siciliana aveva dovuto "difendersi" dagli attacchi di coloro che l'avevano criticata per la sua forma fisica e anche in quel contesto, Rosalinda ammise di essere fiera delle sue forme.

Dubbi contro Rosalinda e Andrea Zenga: lo sfogo di Alessandro Rosica

Intanto, però, in queste ultime ore a parlare della coppia nata sotto i riflettori del reality show Mediaset, è stato anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

In un post Instagram, Rosica ha puntato il dito contro gli "Zengavo" (come sono stati definiti dai loro fan) ritenendo che questa coppia sarebbe soltanto televisiva e che in realtà non si tratterebbe di un amore veritiero.

Sospetti e accuse che non sono passate inosservate anche se, fino a questo momento, sia Rosalinda che il suo fidanzato Andrea Zenga hanno preferito non replicare a quello che è stato scritto sui social dall'esperto di gossip del web.