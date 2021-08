Can Yaman ha comunicato sulla sua pagina social la partenza di un nuovo progetto "Viola come il mare" con Lux Vide che lo vedrà coinvolto da settembre 2021 e il posticipo delle registrazioni di Sandokan. Il bell'attore turco, secondo indiscrezioni, sarebbe tornato a Istanbul, dopo la presunta rottura con la giornalista sportiva Diletta Leotta.

Il post su Instagram sulle novità lavorative di Can

Can Yaman ha comunicato con un post su Instagram le novità riguardanti la sua carriera. Se inizialmente si pensava che le riprese di Sandokan, che lo vedrebbero sostituto di Kabir Bedi accanto a Luca Argentero, sarebbero iniziate a ottobre 2021, lo stesso Yaman ha dichiarato che inizieranno nel 2022, ma nel frattempo un nuovo progetto sembra in essere con la Lux Vide.

Ecco le parole dell'attore: "Viola come il mare, un nuovo bellissimo progetto partirà a settembre, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan nel 2022. Grazie a Luca Bernabei ed a Lux Vide reciterò prima in italiano e poi in un grande progetto internazionale come Sandokan the series tutto in inglese. Non vedo l'ora. #Staytuned".

La nuova serie con Demet Ozdemir

Yaman non si è invece pronunciato sulla nuova presunta serie che lo vedrebbe protagonista insieme alla collega di Day Dreamer, Demet Ozdemir. Negli ultimi giorni, infatti, è circolata la notizia dell'annuncio da parte della Gold Production di una nuova Serie TV con entrambi gli attori turchi che nei panni di Divit e Sanem hanno fatto sognare milioni di fan.

Al momento, però, non è arrivata né una conferma né una smentita da nessuno dei due. Se Can è impegnato in altri progetti, come lui stesso ha comunicato su Instagram, anche Demet al momento è occupata con le riprese della serie Netflix Tattiche d'amore. Aspettiamo ulteriori novità sulla questione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La storia d'amore tra Can e Diletta sembrerebbe giunta al termine

Se sul lato lavorativo Can Yaman prosegue il suo successo, la sua vita privata non sembrerebbe altrettanto ricca. Infatti, sembrerebbe giunta al termine, la storia d'amore tra l'attore turco e la giornalista sportiva italiana Diletta Leotta. I due hanno trascorso le vacanze estive separati: se Can è stato in Sardegna con il suo amico Roberto Macellari e i suoi manager turchi, Diletta ha trascorso dei giorni a Montecarlo e attualmente sarebbe in Sicilia.

Secondo le indiscrezioni dell'influencer esperto in Gossip Alessandro Rosica, Yaman sarebbe tornato a Istanbul. Non è chiaro, però, se il post dell'attore su Instagram sia attuale e quindi se in realtà si trovi ancora in Italia. In qualsiasi caso, dai diretti interessati non è ancora arrivato un annuncio sulla rottura. Il loro ultimo post insieme risale alla finale degli europei che la coppia avrebbe seguito insieme il 12 luglio.