Il progetto Sandokan, la nuova serie tv che avrebbe visto protagonista Can Yaman nei panni della "Tigre di Mompracem", rischia di saltare. Le ultime indiscrezioni sul remake della fiction non sono affatto positive. In un primo momento era stato annunciato che le riprese ufficiali di questa serie sarebbero cominciate durante l'estate e che avrebbero visto impegnato il cast per buona parte dei mesi della calda stagione. Tuttavia, il progetto non è mai andato in porto e in queste ore si parla di screzi tra i due attori protagonista Yaman e Argentero ma anche di problemi legati alla messa in onda.

A rischio il remake di Sandokan con Can Yaman

Nel dettaglio, lo scorso gennaio era stato annunciato in "pompa magna" il remake di Sandokan, la fortunata serie tv che negli anni '80 aveva riscosso un successo mondiale con protagonista Kabir Bedi.

Questa volta, a vestire i panni di Sandokan ci sarebbe stato il divo turco Can Yaman, che con le sue fortunatissime serie televisiva ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo (riscuotendo un immenso successo soprattutto in Italia).

Le riprese dovevano iniziare questa estate ma, fino ad oggi, il progetto Sandokan non ha mai visto la luce.

Ebbene, le ultime indiscrezioni rivelano che il remake di Sandokan sarebbe a rischio e che all'orizzonte ci sarebbero diversi problemi.

Ci sarebbero problemi per la messa in onda di Sandokan

Il primo riguarderebbe la messa in onda della serie tv. Inizialmente si era parlato di un approdo della serie sui canali Rai o Mediaset.

Adesso, però, si vocifera che nel caso in cui il progetto dovesse concretizzarsi per davvero, Sandokan potrebbe andare in onda anche su una piattaforma streaming (come nel caso di Netflix oppure Amazon Prime).

A questi problemi di messa in onda si aggiungono anche quelli legati ad un rapporto che non sarebbe affatto idilliaco tra Can Yaman e Luca Argentero, entrambi protagonisti maschili di questo remake della fiction.

Si parla di tensione e screzi tra Can Yaman e il collega Luca Argentero

Si vocifera che tra i due ci sarebbe stata una lite sul set e che, recentemente, si sarebbero incontrati in un locale a Gallipoli, dove entrambi stavano trascorrendo un periodo di vacanza, e che ci sarebbe stato del gelo tra di loro.

I presenti che hanno assistito alla scena dell'incontro, hanno fatto sapere che Can Yaman e Argentero non si sarebbero neppure salutati, sinonimo del fatto che il clima tra i due non sarebbe affatto sereno e tranquillo.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Il progetto Sandokan finirà in soffitta oppure si dovrà rinunciare ad uno dei due attori per portare a casa la produzione? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.