Continua a raccogliere consensi dai volti noti del mondo dello spettacolo Giulia Stabile: dopo aver ricevuto lodi da parte di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, entrambi professori di Amici, adesso è Alessandro Cecchi Paone ad esprimersi in maniera positiva sulla ballerina diciannovenne. Una lettrice di Nuovo Tv, rivista sulla quale il giornalista tiene regolarmente una rubrica, ha affermato di esserci dispiaciuta nell'apprendere che Giulia non sarà alla conduzione di Tu si que vales, anche se avrà un ruolo nel creare contenuti inediti per il sito Witty.Tv.

Cecchi Paone però non ha dubbi: le voci di corridoio sono indice del fatto che Stabile non è passata inosservata ai produttori televisivi.

La vincitrice di Amici 20 amata da tutti

Giulia sta vivendo un momento d'oro: ben presto la ballerina sarà tra i professionisti di Amici ed inoltre sta avendo una parte attiva nella nuova edizione di Tu si que vales. Proprio a proposito dello show del sabato sera di Canale 5, una lettrice di Nuovo Tv ha scritto a Cecchi Paone per esprimere il suo pensiero circa la vincitrice del talent. La spettatrice, come detto, ha affermato di essere dispiaciuta nel sapere che le voci che volevano Stabile alla conduzione del programma non sono state confermate.

Il giornalista ha risposto che non ha dubbi circa il fatto che le porte del mondo dello spettacolo sono spalancate.

"Molto presto la vedremo dove merita", ha affermato senza indugi Cecchi Paone, accogliendo di fatto il pensiero della lettrice secondo cui Giulia non solo è una splendida danzatrice ma sa anche tenere il palco in maniera ottimale, nonostante la sua giovane età.

Giulia nei 'radar' di dirigenti televisivi

Insomma, pare che Giulia sia in grado di conquistare davvero tutti.

E infatti, Cecchi Paone ha voluto aggiungere che se è ero che la voce che voleva la danzatrice alla conduzione di Tu si que vales al posto di Belen Rodriguez non è stata confermata ciò non deve essere letto come un fatto negativo ma tutt'altro. Il fatto che si sia parlato di un ruolo così importante per Stabile vuol dire che i produttori televisivi l'hanno notata molto probabilmente.

"Spesso e volentieri le indiscrezioni segnalano che un personaggio è entrato nel radar di dirigenti e produttori televisivi", ha affermato l'opinionista. insomma, i progetti lavorativi per Giulia solo solo agli inizi. La danzatrice, che ha firmato e ballato la coreografia del video della hit 'Malibù' del suo fidanzato Sangiovanni sta dimostrando sul campo di essere un volto fresco e nuovo della tv su cui puntare, e Maria De Filippi non sembra disposta a farsela scappare.