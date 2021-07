Sempre più lanciata nel mondo dello spettacolo, non solo come danzatrice, ma anche come personaggio della tv, Giulia Stabile continua a raccogliere consensi e lodi da parte di tutti coloro che vengono a contatto con lei. La vincitrice di Amici 20, paparazzata nelle ultime ore sul set di uno shooting che ha visto protagonista il fidanzato Sangiovanni, è stata lodata anche da Lorella Cuccarini, che all'interno della scuola più famosa d'Italia faceva parte di una squadra avversaria. La 'più amata dagli italiani' sul suo profilo Instagram ha speso bellissime parole per Giulia che ha subito ringraziato sempre mezzo social.

Lorella sottolinea la bravura di Giulia

Nella giornata di ieri, Lorella Cuccarini ha aperto sul suo profilo Instagram il box delle domande per mantenere sempre vivo il suo rapporto con chi la segue. Una delle informazioni che i suoi follower hanno richiesto riguardava proprio Giulia Stabile. Un utente del web ha chiesto quale fosse il suo pensiero sulla vincitrice del talent. “Giulia è una ballerina fantastica”, ha esordito Lorella.

“Mi ha sempre colpito il contrasto tra come fosse nella vita di tutti i giorni e come si trasformasse in scena”, ha proseguito la Cuccarini. Ed effettivamente, le parole di Lorella non giungono nuove. Fin dall'arrivo di Giulia nella scuola, la professoressa aveva dichiarato di apprezzare molto lo stile della ballerina, ma non aveva mai nascosto il suo stupore di fronte al comportamento di Giulia sul palco.

Un po' bimba e impacciata, Stabile si trasforma in una ballerina sicura di sé quando inizia la musica. Sarà per questa sua personalità dolce ma decisa nel lavoro che Maria De Filippi l'ha voluto nel corpo di ballo dei professionisti di Amici 21. Immediatamente, Stabile ha ricondiviso la storia di Lorella sul suo profilo con tanto di cuori e emoticon che indica un ringraziamento.

Giulia alla conquista del mondo dello spettacolo

E di certo l'impegno ad Amici non sarà l'unico che porterà la ballerina in tv nel prossimo autunno. Si vocifera sulla possibilità che Giulia e Sangiovanni possano prendere parte come ospiti in una delle puntate di C'è posta per te. Inoltre, ha fatto molto parlare la presenza della Stabile dietro le quinte di Tu si que vales: non è escluso che possa essere presente in alcuni momenti dello show del sabato sera che dovrebbe partire il prossimo autunno.

Insomma, Giulia colpisce ancora: la freschezza e la bravura della diciannovenne romana sono un ottimo biglietto da visita. Per Stabile si prepara un futuro brillante, che non può di certo essere considerato un regalo. Giulia si è guadagnata tutto il bello che sta vivendo con il duro lavoro e la fatica: dall'età dei tre anni la ragazza si dedica alla danza e i risultati sono adesso sotto gli occhi di tutti.